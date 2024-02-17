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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة watch it الإلكترونية عددًا من الصور لأحدث أعمالها في موسم رمضان القادم 2024 وهو مسلسل "لحظة غضب" من بطولة الفنانة صبا مبارك، والمقرر عرضه بشكل حصري على المنصة.

آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024

إذ نشرت المنصة صورًا لعدد من أبطال المسلسل، ومنهم  النجمة صبا مبارك، وكلًا من الفنانين ناردين فرج، محمد شاهين، على قاسم، وهو الأمر الذي جعل العديد من المتابعين يبحثون عن قصة مسلسل لحظة غضب وأبرز أحداث المسلسل المقرر عرضة في أول أيام شهر رمضان 2024، ولمعرفة المشاركين في هذا العمل الدرامي.

ومسلسل “لحظة غضب” هو واحدًا من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، إذ أنه يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

أبطال مسلسل لحظة غضب

وبيشارك النجمة صبا مبارك بطولة مسلسل "لحظة غضب” كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024

ومازال إلى الآن يواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" تصوير مشاهد وأحداث المسلسل وهو المكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدًا لجاهزية عرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تواصل تقديمها وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

مخرج مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك

يُذكر أن مسلسل لحظة غضب هو من إخراج سامح عبدالعزيز النجار مخرج مسلسل حالة خاصة والذي لاقى إشادات عديدة على مستوى الإخراج الخاص بالعمل.

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