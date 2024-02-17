السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

دياكون جديد في عيد دخول السيد المسيح الهيكل بشرق المنيا

الأنبا فام خلال صلوات
الأنبا فام خلال صلوات القداس

صلى نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا، أمس، قداس عيد دخول السيد المسيح الهيكل، بكنيسة الشهيد مارمينا في قرية نزلة عبيد التابعة للإيبارشية.

 وخلال إتمام صلوات القداس الإلهي سام الخادم الإكليريكي شيكوريل شماسًا كاملًا باسم دياكون سمعان، للخدمة بالكنيسة ذاتها.
 

 واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شهر فبراير 2024، للاحتفال بعيد دخول السيد المسيح الهيكل، في 16 فبراير2024.

ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد السيد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل لكي يقدِّما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما.

وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان، وكان بارًا تقيًا، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا: "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تذكار هذه الحادثة في أكثر من مناسبة، ففي دورة الحمل في القداس الإلهي يلف الكاهن الحمل في لفائف من كتان، ويرفعه فوق رأسه مع الصليب ويدور حول المذبح دورة واحدة كأنه يشارك سمعان الشيخ حمل المسيح والدوران به مسبحا وممجدا، وكذلك في كل دورة حول المذبح وقبل أن يقرأ الإنجيل، كما تذكر الكنيسة هذه الحادثة في إنجيل صلاة النوم وكأنها تحث أولادها أن يحملوا المسيح في قلوبهم في نهاية اليوم مرنمين مع سمعان الشيخ: "أطلق يا سيدي عبدك بسلام"، كما تذكر الكنيسة حادثة دخول المسيح إلى الهيكل في صلاة سر المعمودية والتسبحة والتماجيد.

ويقول البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال مقطع فيديو بثه المركز الإعلامي، إن «الأعياد الكبيرة تم تسميتها بهذا الاسم لأنها تتعلق بالأعمال الكبيرة التي قدمها المسيح للبشر».

الأنبا فام أسقف شرق المنيا عيد دخول السيد المسيح دخول السيد المسيح الهيكل كنيسة الشهيد مارمينا

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