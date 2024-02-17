السبت 17 فبراير 2024
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الكرازة

المطران عطا الله حنا: كل شىء فلسطينى مستهدف ومستباح فى المدينة المقدسة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

أجرى  المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، يرافقه وفد حقوقي من سويسرا، جولة في مدينة القدس شملت عددا من أحيائها، وذلك في البلدة القديمة وفي سلوان وحي البستان وجبل المكبر، وقدم شرحا تفصيليا عن معاناة المقدسيين وما يتعرضون له من ممارسات عنصرية بما في ذلك سياسة هدم المنازل بشكل تعسفي.

وقال المطران عطالله في كلمة له: “هنالك ضغوطات تمارس على المقدسيين في مقدساتهم، ناهيك عن سياسة النيل من الأوقاف ومنها الأوقاف المسيحية المستهدفة والمستباحة في إطار سياسة ممنهجة هدفها إضعاف الحضور المسيحي في هذه المدينة المقدسة”. 

تابع: “فمن باب الجديد مرورا بباب الخليل ووصولا للحي الأرمني هنالك استهداف لحضور مسيحي عريق في مدينة القدس وهذا الاستهداف يطال المقدسيين جميعا”.

وقدم عطا الله تقريرا تفصيليا عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب بحق المقدسيين، كما تحدث عن ضرورة الوصول إلى إنهاء للحرب في غزة، فالمعاناة هناك لا يمكن أن يستوعبها عقل بشري، وأجاب عن عدد من الأسئلة والاستفسارات.

عطا الله حنا: "إن شعبنا يمر بمحنة غير مسبوقة" 

واستقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، وفدا كنسيا من البرتغال والذين وصلوا في زيارة تضامنية مع شعبنا وبهدف الاطلاع على أوضاع مدينة القدس، ولقاء عدد من المرجعيات الدينية والروحية في المدينة المقدسة، في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومقدما لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ هذا المكان المقدس وأهميته.

المطران عطا الله عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية لروم الارثوذكس مدينة القدس

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