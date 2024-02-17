الأنبا توما حبيب يستقبل الرئيس الإقليمي لرهبنة الإرسالية الإفريقية

استقبل صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج الرئيس الإقليمي لـ رهبنة الإرسالية الأفريقية برفقة الأب فريد والأب ديو.

وفي كلمته قدم رئيس الرهبنة الشكر والتقدير لما تقدمة الإيبارشية للآباء الرهبان الذين يخدمون في سوهاج.

ومن جانبه قدم الأنبا توما الشكر للرهبنة وللآباء الأفريكان على تعاونهم مع الإيبارشية والخدمات التي يقدمونها.

وكان قد تفقد صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج اليوم الروحي لأسر السجناء الذي نظمته خدمة يسوع السجين بسوهاج بمدرسة راهبات قلب يسوع المصريات تحت عنوان"تكفيك نعمتي".

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي الذي قام بخدمته الأب عِمّانُوئيل محروص مسؤول الخدمة بالإيبارشيّة، ثم قدمت اللقاء الأخت تريزينا فاروق، تلاه فقرة تسبيح وترانيم مع عمل برنامج موازي للأطفال والختام بزيارة لدير الأنبا شنودة.



الأنبا توما



ولد عماد حليم حبيب (الأنبا توما حليم) بمدينة سوهاج في 6 يوليو 1963.