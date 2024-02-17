السبت 17 فبراير 2024
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الكرازة

الأنبا توما حبيب يستقبل الرئيس الإقليمي لرهبنة الإرسالية الإفريقية

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

استقبل صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج الرئيس الإقليمي لـ رهبنة الإرسالية الأفريقية برفقة الأب فريد والأب ديو.

وفي كلمته قدم رئيس الرهبنة الشكر والتقدير لما تقدمة الإيبارشية للآباء الرهبان الذين يخدمون في سوهاج.

ومن جانبه قدم الأنبا توما الشكر للرهبنة وللآباء الأفريكان على تعاونهم مع الإيبارشية والخدمات التي يقدمونها.

 

وكان قد تفقد  صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج اليوم الروحي لأسر السجناء الذي نظمته خدمة يسوع السجين بسوهاج بمدرسة راهبات قلب يسوع المصريات تحت عنوان"تكفيك نعمتي".

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي الذي قام بخدمته الأب عِمّانُوئيل محروص مسؤول الخدمة بالإيبارشيّة، ثم قدمت اللقاء الأخت تريزينا فاروق، تلاه فقرة تسبيح وترانيم مع عمل برنامج موازي للأطفال والختام بزيارة لدير الأنبا شنودة.
 

 الأنبا توما


ولد عماد حليم حبيب (الأنبا توما حليم)  بمدينة  سوهاج في 6 يوليو 1963.

  • حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1985.
  • وعمل في مهنة المحاماة لمدة عامين.
  • التحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي ‏ عام 1987 ودرس الفلسفة.
  • وفي أكتوبر 1989 أرسل في بعثة دراسية إلى روما لتكملة الدراسات اللاهوتية بجامعة الأوربانيانا التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان.
  • و في 27 مارس 1994 سيم كاهنا على يد غبطة البطريرك الأنبا إسطفانوس الثاني غطاس بطريرك للأقباط الكاثوليك  بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.
  • وخدم برعية الأقباط الكاثوليك بروما من عام 1994 بجانب الدراسة وفي 1996 تم ترشيحه للدراسة في الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي الفاتيكان.
  • وفي يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه في القانون الكنسي بعنوان حقوق وواجبات بطريرك الإسكندرية من سنة 1895 إلى 1921 وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما وفي يوليو من نفس العام أنهي دراسته في الأكاديمية الدبلوماسية.
  • وتم إرساله في أول بعثة له في أغسطس 1998 إلى هندوراس في أمريكا اللاتينية، ثم خدم في رواندا والكويت،  إيران، والعراق، ولبنان، وهولندا، والجزائر، وسوريا، ومالطا.
  • وفي 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا درجة مونسنيور، ليكون أول كاهن قبطي كاثوليكي يلتحق بالسلك الدبلوماسي للكرسي البابوي للفاتيكان.
  • عمل مستشارا لسفارة الفاتيكان في مالطا، قبيل انتخابه مطرانًا لكرسي سوهاج.
  • يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والفرنسية.
  • انتخبه السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في جلسته المنعقدة بدار القديس اسطفانوس بالمعادي يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 مطرانا لكرسي سوهاج، وقد اعتمد قداسة البابا فرنسيس يوم 3 نوفمبر 2020 هذا الانتخاب خلفا لنيافة الأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا.
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