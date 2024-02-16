الجمعة 16 فبراير 2024
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الكرازة

رئيس "الإنجيلية" يشهد افتتاح كنيسة منطقة مؤسسة الزكاة وتنصيب راع لها

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل افتتاح الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مؤسسة الزكاة وتنصيب القس وائل رمسيس راعيًا لها، اليوم الجمعة.

 كما شارك في فعاليات الحفل الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس مجدي رفعت، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس بيوح عازر، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة حرز، والقس إكرام عطا، والقس إيليا اسكندر، والشيخ فيكتور فهمي.

وفي بداية خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب كنيسة مؤسسة الزكاة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في افتتاح الكنيسة، كما قدم التهنئة للقس وائل رمسيس بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة.

 عدم الفرز وتقسيم البشر أهم وصايا السيد المسيح

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "عدم الفرز وتقسيم البشر أهم وصايا السيد المسيح في مَثل السامري الصالح، وقبول الجميع دون تمييز، وتجاوز الحواجز العتيقة من أجل رؤية جديدة. يا أحبائي علينا أن نعلم جيدًا بأن الخدمة الحقيقة هي مساعدة الناس والمحتاجين أولًا".

إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة

وكان قد شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في مراسم إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. كما شارك بالحضور  فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وممثلون عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الدينيين وقادة المجتمع المدني.

 

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