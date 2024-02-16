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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مطرانية سمالوط تحتفل بذكري شهداء ليبيا العصر الحديث اليوم

مطرانية سمالوط تحتفل
مطرانية سمالوط تحتفل بذكري شهداء ليبيا

تحتفل إيبارشية سمالوط، بمحافظة المنيا، اليوم، بالعيد التاسع لشهداء الوطن والإيمان الذين استشهدوا في ليبيا عام 2015.

وترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صباح اليوم صلوات القداس الإلهي لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان، وأقامت الإيبارشية من 9 فبراير نهضة روحية تستمر حتى اليوم  16 فبراير وذلك في كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء.

تفاصيل النهضات

وترأس تلك النهضات عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة الأرثوذكسية منهم الأنبا أنجيلوس مطران لندن والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط والأنبا توماس، الأسقف العام ورئيس ددير العذراء والملاك البهنسا، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة، الأنبا رافائيل، أسقف عام وسط القاهرة، والأنبا أنجيليوس، أسقف لندن.

وقالت إيبارشية سمالوط عن الشهداء في  بيان لها "إن شهدائنا الأبرار وأبطالنا العظام "شهداء مصر بليبيا"، ضربوا مثلًا فائقًا في البسالة الروحية والفخر المسيحي، فرغم رؤوسهم التي انحنت تحت سيوف الغدر والكراهية العمياء، إلا أنها ظلت مرتفعة شامخة بما لا يُقاس بالشجاعة والقوة المسيحية المشهود لها عن كنيستنا المقدسة عبر صفحات التاريخ المتعاقبة. وإن كانت الجهالة والبغضة تراهم ضعفاء".

وأضافت الكنيسة: "إلا أن العيون المستنيرة بالروح القدس تراهم نجوم عالية بلمعان برّاق في سماء المجد. إن لحظة إراقة دمائهم الذكية أعادت لذاكرة الزمن رحيق شهدائنا الأطهار الذين عبّقوا العالم بأريج رائحتهم الطيبة".

عودة رفات شهداء الأقباط بليبيا

وعادت رفات شهداء الأقباط بليبيا، بفضل جهود الدولة المصرية يوم 14 مايو 2018م، وتم تجهيز مزار لهم بكاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بمسقط رأسهم بقرية العور بسمالوط في محافظة المنيا.
واستشهد حوالي 21 قبطيا على يد جماعة داعش الإرهابية في فبراير عام 2015.

كما تحتفل الكنيسة في هذا اليوم بذكرى شهداء الكنيسة البطرسية والكنيسة المرقسية بالإسكندرية مارجرجس بطنطا، وشهداء طريق دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون، وشهداء كنيسة مارمينا بحلوان.

 

إيبارشية سمالوط محافظة المنيا العيد التاسع لشهداء الوطن والإيمان الأنبا بفنوتيوس

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