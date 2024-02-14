الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كلية اللاهوت الأسقفية بالإسكندرية تبدأ الفصل الدراسي الثاني.. غدا

كلية اللاهوت الأسقفية
كلية اللاهوت الأسقفية

تبدأ كلية اللاهوت  الأسقفية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ في الإسكندررية من ١٥ إلى ١٧ من شهر فبراير، وفي القاهرة يبدأ ٢٢ إلى ٢٤ من شهر فبراير، وفي المنيا يبدأ لقاءاته ٢٩ من شهر فبراير.

تهدف كلية اللاهوت إلى تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق قبل بداية العام الدراسي، أهمها المعيار الروحي، إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

يذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥م، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاثة مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.
 

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