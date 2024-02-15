الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس ويلفريدو ديلا جيرارديسكا
تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى القديس ويلفريدو ديلا جيرارديسكا أباتي،
ونستعرض ابرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، والذي أوضح أنه ولد في بيزا وعاش في القرن الثامن، وينتمي إلى عائلة توسكان النبيلة في غيرارديسكا، التي حكمت بيزا فيما بعد في القرنين الثاني عشر والثالث عشر،
أبرز المعلومات عن القديس ويلفريدو ديلا جيرارديسكا أباتي
- كان ولفريدو رجل ذو فضائل كثيرة، تزوّج ولديه خمسة أبناء، ربّاها على الطريقة المسيحية
- ذات يوم تحدث مع زوجته وصرح لها بأنه يريد أن يعيش حياة التكريس الرهباني، وهى أيضا كان لها ذات الهدف. فترك المنزل بعد أن آمن لهم مستقبلهم.
- وذهب الى مونتيفيردي في مقاطعة بيزا، مع اثنين من رفاقه، هما فورتي نوبيل من كورسيكا وغويدالدو دي لوكا، أحد أقاربه، متزوج أيضًا ولديه ابن، وجذبوا تلاميذ آخرين مع شهرة حياتهم النسكية وحياة التقشف التي يعيشونها. في يوليو عام 754م، بإذن من أسقف بيزا،
- أقام دير "القديس بطرس دي بالازولو"، و عاشوا فيه حسب روحانية وقانون القديس بنديكتو، وأصبح والفريدو أول رئيس لهذا الدير وتبعه أربعة من أبنائه لحياة الرهبنة معه.
- وحصل على قانون وطريقة حياة الرهبنة البنديكتية من الراهب مانيو وهو راهب جاء من دير القديس فينسينزو آل فولتورنو للرهبنة البنديكتية الشهير.
- فأسس أيضا ديرًا آخر ليس بعيد عنهم لزوجاتهم الذين أرادوا أيضًا أن يعيشوا حياة رهبانية.
- لم يسير كل شيء بسلاسة، فقد عانى ابنه جينفريدو بالفعل من أزمة روحية ترك الدير بعد فترة من ترسيمه كاهنًا، وأخذ معه العديد من الرجال والأشياء الثمينة، أرسل فالفريدو مجموعة من الناس للبحث عنه.
- وكان يصلي بشدة ويطلب من الرب أن يعود ابنه إلى صوابه ويعطيه علامة لتذكره بخطه العظيم، أُعيد جينفريدو إلى الدير في اليوم الثالث، واصبعه الأوسط من يده اليمنى متضررا.
- حكم فالفريدو الدير بحكمة وحياة القداسة لمدة عشر سنوات أخرى، و فرقد في الرب يوم 15 فبراير عام 756م في مونتيفيردي ماريتيمو، توسكانا، وبعد وفاته أصبح ابنه التائب رئيسًا للدير، وأعلن قداسته البابا بيوس التاسع في 12 سبتمبر عام 1861م.