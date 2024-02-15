الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس ويلفريدو ديلا جيرارديسكا

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى القديس ويلفريدو ديلا جيرارديسكا أباتي،

ونستعرض ابرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، والذي أوضح أنه ولد في بيزا وعاش في القرن الثامن، وينتمي إلى عائلة توسكان النبيلة في غيرارديسكا، التي حكمت بيزا فيما بعد في القرنين الثاني عشر والثالث عشر،

أبرز المعلومات عن القديس ويلفريدو ديلا جيرارديسكا أباتي