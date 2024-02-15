الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: سيبقى نداءنا أوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن هنالك من يتداولون ويتدارسون كيف يجب أن تكون غزة بعد الحرب، ومن الذي سيحكم غزة بعد انتهاء العدوان؟.

المعاناة والآلام والأحزان تزداد مع كل يوم إضافي للحرب

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في بيان له، وأنا بدوري أقول بأنه قبل الحديث عن غزة بعد الحرب يجب العمل من أجل أن تتوقف هذه الحرب فمع كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب، تزداد المعاناة والآلام والأحزان والتي تستهدف شعبنا هنا 

وأضاف، أن منطقة رفح  إذا ما تم اقتحامها سوف تكون هنالك مأساة جديدة تضاف الى المآسي الكثيرة التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة مؤلمة ومحزنة هي الأوضاع في غزة حيث الدمار في كل مكان ناهيك عن الدماء والدموع والأحزان والآلام والمعاناة.

الشعب الفلسطيني محاصر يعاني من حرب تدميرية

 وواصل، الشعب الفلسطيني شعب محاصر يعاني من حرب تدميرية أدت إلى هذا الكم الهائل من الخراب والدمار، ونداءنا الذي نطلقه في كل يوم هو أوقفوا الحرب ولن نتوقف عن أن نطلق هذا النداء حقنا للدماء ووقفا للدمار.

وتابع: بأنه يحق لنا أن نتساءل مع المتسائلين الى متى سوف تستمر هذه الحرب وهذا العدوان الذي أدى إلى كم هائل من المآسي والاحزان والدمار والخراب في قطاع غزة، فنحن في الشهر الخامس من الحرب ورفح محاصرة وهنالك تهديدات باقتحامها وهذا سيؤدي الى استهداف للمدنيين وإمعان في القتل وتدمير.

الدماء المسفوكة في غزة والآلام والأحزان والمعاناة يجب أن تحرك العالم

وأوضح أن  الدماء المسفوكة في غزة والآلام والأحزان والمعاناة، يجب أن تحرك العالم لكي يلتفت إلى معاناة شعبنا، وضرورة العمل على وقف هذه المأساة المروعة وهذه الحرب التدميرية التي يدفع فاتورتها المدنيين وخاصة شريحة الاطفال.
 

وأضاف ستبقى رسالتنا في كل يوم لكل انسان حر في هذا العالم بضرورة العمل على وقف هذا العدوان ونبعث بندائنا الى حيث يجب أن يصل هذا النداء اوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.

المطران عطا الله المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس للروم الأرثوذكس استمرار حرب غزة

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس كلود دي لا كولومبير

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس ويلفريدو ديلا جيرارديسكا

"أشباه الأسرار".. نيافة الأنبا عمانوئيل يترأس اللقاء الشهري للإكليروس الإيبارشي

كلية اللاهوت الأسقفية بالإسكندرية تبدأ الفصل الدراسي الثاني.. غدا

16 فبراير.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس فالنتينـو الأسقف الشهيد

24 فبراير.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان

بمشاركة عدد من الأساقفة.. مطرانية سمالوط تحتفل بذكرى رحيل شهداء ليبيا

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية