أمين كنيسة القيامة بالقدس: الحرب فى غزة تعطل رحلات الحج

كشف أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، عن آخر مستجدات تفاصيل رحلات الحج المسيحي إلى القدس، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أديب جودة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مراسيم الأعياد لم يتم إلغاؤها حتى اللحظة، رغم أنه لا يوجد وافدون إلى الأراضي المقدسة، ومراسيم الحج ستكون كما هو مخطط لها.

أضاف، أن السياحة في الأراضي المقدسة معدومة تمامًا حتى اللحظة بسبب الحرب، وطبعًا موسم الحج كما تعودنا أن تكون هناك عشرات الآلاف من الوافدين أي حجيج من خارج البلاد، ندعو الله بأن يتم إنهاء الحرب لتسنح الفرصة للحجاج بالقدوم إلى الديار المقدسة والاشتراك بصلوات عيد الفصح المجيد.

تابع أنه حال استمرار الحرب وتعليق الطيران إلى الأراضي المقدسة، سيتم إحياء عيد الفصح المجيد من قبل مسيحيين الأراضي المقدسة، أملًا في أن تنتهي الحرب ويتم فتح المطارات واستقبال السياح كما هي العادة كل عام.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 5 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد، إذ يترأس قداسة البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة.

أشهر أسماء عيد القيامة

وعِيدُ الفِصْحِ، ويُعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

قداس عيد القيامة المجيد

الكنيسة لا تصلى المزامير ليلة عيد القيامة، كما يتخلل الاحتفال بقداس عيد القيامة تمثيلية القيامة وهى لا تعمل إلا ليلة هذا العيد المجيد، حيث يغلق باب الهيكل وتطفأ أنوار الكنيسة ويدور حوار بين الكاهن (أو كبير الشمامسة "المرتل") ورئيس الكهنة بداخل الهيكل.. ثم تضاء الأنوار وتزف أيقونة القيامة في الكنيسة.

سبت النور

ويعرف اليوم الذي يسبق عيد القيامة بسَبْت النُّورِ أو السبت المقدس ويعرف أيضًا بسبت الفرح وأحيانا بالسبت الأسود.

يُقام قداس إلهي صباح السبت ثم يتم استقبال النور الذي يخرج بمعجزة إلهية حسب الاعتقاد المسيحي من كنيسة القيامة في القدس إلى جميع أرجاء العالم.

الصوم الكبير

ويسبق الحتفال بعيد القيامة المجيد مايعرف باسم الصوم الكبير الذي يبدأ 19 مارس 2024 لمدة 55 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد 2024.