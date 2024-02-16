الجمعة 16 فبراير 2024
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الكرازة

المطران عطا الله حنا: يحق للفلسطينيين أن يعيشوا بحرية وسلام

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، إنه لا يحق لأي جهة في هذا العالم أن تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية، ومهما سعى البعض لشطب وتصفية القضية الفلسطينية، فإن هذه القضية ستبقى قضية حية لشعب حي.

وأضاف: نسمع اليوم من يتحدثون في أمريكا وفي غيرها من الدول الغربية عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ونحن نقول بأن هذا ليس كرمًا أمريكيًا أو غربيًا، بل هذا حق للشعب الفلسطيني طال انتظاره، والفلسطينيون يحق لهم أن يعيشوا بحرية وسلام في دولة مستقلة، مثل باقي شعوب العالم.

وأوضح: لا نثق بالسياسات الأمريكية والغربية، والتي بغالبيتها منحازة للاحتلال، والعدوان على غزة يحظى بدعم أمريكي ومباركة من قبل بعض الدول الغربية، فهم يتحدثون مع العرب عن سلام وعن دولة فلسطينية، وفي الوقت ذاته يدعمون العدوان ويؤازرونه بالمال والسلاح ناهيك عن المرتزقة الذين أوتي بهم من مناطق مختلفة في العالم.

وتابع: الفلسطينيون الذين عاشوا هذا الكم الهائل من النكبات والنكسات والمظالم والتي نتمنى أن يكون آخرها ما يحدث حاليا في غزة إنما يستحقون أن يعيشوا بحرية وسلام وأمن في وطنهم وفي أرضهم المقدسة.

 

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية

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