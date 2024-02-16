الجمعة 16 فبراير 2024
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الكرازة

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يستقبل سفير السويد

الدكتور سامي فوزي،
الدكتور سامي فوزي،

استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، سفير السويد بمصر هاكان إمسجارد، وأطلعه على الأنشطة التي تقوم بها الإبروشية في مصر لتعزيز السلام والحوار، وذلك من خلال المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، بحضور الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي، ومدير المركز المسيحي الإسلامي، بمقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

اجتمع رئيس الأساقفة الشرفي الدكتور منير بالسفير إمسجارد في المركز المسيحي الإسلامي، والقس الدكتور ماثيو أندرسن مدير الدراسات الأكاديمية في المركز، وكريم جرجس مدير الشراكات الدولية والتواصل في المركز.

تضمن الاجتماع مناقشات لاستكشاف سبل التعاون بين الإبروشية والمركز والسفارة السويدية لتعزيز السلام والتعاون بين المجتمعات الدينية في مصر وخارجها، بما يشمل التعاون مع "مؤسسة آنا ليند"، مؤسسة سويدية دولية تعمل على تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

الجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو ٢٠٢٢ في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري، من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.

جدير بالذكر أنه كان قد استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، وبحضور الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي، وذلك في مقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

تعرف الدكتور إبراهيم فوزي خلال زيارتهِ للمركز المسيحي الإسلامي، على أنشطته، إذ أعرب عن فخره بما يصنعهُ المركز من مبادرات في مجال حوار الأديان.

وفي ختام زيارته للمركز أهدى كتابهُ "وصف مصر" لرئيس الأساقفة سامي فوزي ورئيس الأساقفة الشرفي منير حنا، معربًا عن سعادتهِ باللقاء المثمر.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية السلام والحوار المركز المسيحي الإسلامي

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