الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي ماريانو أرسييرو الكاهن
تحي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، ذكري الطوباوي ماريانو أرسييرو الكاهن، وبالتزامن مع ذكراه نستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني.
أبرز المعلومات عن الطوباوي ماريانو أرسييرو الكاهن
- وُلد ماريانو أرسييرو في كونتورسي (جنوب أفريقيا) في 26 فبراير 1707؛ لأبوين ماتيا وأوتيليا مارمورا، مسيحيين أتقياء وعاملين متواضعين في الحقل، كان ماريانو في الثامنة من عمره عندما برز بحدسه العميق وطبيعته الصريحة وإخلاصه الشديد للسيدة العذراء التي أطلق عليها "الأم الجميلة"، ودُعي إلى ترك رعاية القطيع وعائلته للذهاب إلى نابولي مع معلمه إيمانويل باريسي، وأصبح مرشده في دراسته وتربيته وشبابه كله. ثم بدء يعاونه في رسالته التي ترتكز على التعليم المسيحي للأطفال.
- في سن الثانية والعشرين، انتقل إلى نابولي وحضر المؤتمر الإفخارستي، الذي أسسه اليسوعي فرانشيسكو بافوني من كاتانزار.
- وتم تسجيله في الإكليريكية التابعة للرهبان اليسوعيين، فدرس الأدب والفلسفة، بينما قام دون إيمانويل بتعليمه العلوم اللاهوتية، ثم سيم كاهنًا في 22 ديسمبر 1731م.
- وفى عام 1729م تم تعيين كاهن كاتدرائية نابولي المونسنيور جينارو فورتوناتو أسقف كاسانو سوليونيو أراد أن يكون دون ماريانو معه في أبرشيته الجديدة، وأقام هنا عشرين عامًا وقام بخدمته الكهنوتية، متنقلًا من مدينة إلى أخرى وأعطاه مهام بحرية كاملة، سواء بالنسبة للبعثات أو التجديد المستمر لرجال الدين والمعاهد الدينية النسائية.
تعليم الأطفال وإعادة بناء الكنائس
- كان يخصص ما يصل إلى ست ساعات يوميًا لتعليم الأطفال والوعظ، وقام بتعميد أعداد كبير من الشعب، وقد تجاوزت شهرة عمله الدؤوب حدود أبرشية كاسانو، لذلك دُعي للقيام بمهمته أيضًا في الدول المجاورة. الأبرشيات. ولهذا السبب دُعي "رسول كالابريا".عينه الأسقف فورتوناتو كاهنًا لأبرشية ألتومونتي ثم راعيًا كنيسة البشارة التي كانت تُبنى في ماراتيا،.
- وأعاد بناء العديد من الكنائس، وأخيرًا مرشدًا روحيًا لجماعة الكهنة والعلمانيين. وقد كتب كتاب "ممارسة العقيدة المسيحية"، في اثنتي عشرة تعليمات في حوارات"، بأسلوب فعال وعملي للغاية لاكتساب الكمال المسيحي.
- لقد اهتم بشكل خاص براهبات (السيدات الفقيرات) كلاريس كاستروفيلاري التي بنى لهما ديرًا جديدًا وفي نفس المدينة أسس "دارًا للتوبة والخلوة ".
- وعندما توفى الأسقف فورتوناتو عام 1715م غادر ابرشية كاسانو وعاد إلى نابولي. لقد مر عبر كونتورسي فقط ليسلم على والدته. عهد إليه الكاردينال رئيس الأساقفة سيرسال بقيادة المدرسة الداخلية الأبرشية والمدرسة اللاهوتية الثالثة.
- تم اختياره مرشدًا روحيًا لرجال الدين والشخصيات البارزة في نابولي، ولكن قبل كل شيء ومرشدًا روحيًا ومعرفًا للشعب والفقراء، في عام 1768 تم تعيينه الأب الروحي لمؤتمر الإرساليات المقدسة، وبهذا الدور قام بمساعدة الأصدقاء والمحبين والمحسنين ببناء كنيسة أكبر تسمى السيدة العذراء، وهي أكثر ملاءمة لاستيعاب العدد المتزايد من الأعضاء. وأراد أن يُدفن في هذه الكنيسة.
- توفي، كما تنبأ في الموعد المحدد، في 16 فبراير 1788، الساعة 4.00 مساءً عن عمر يناهز 81 عامًا.