الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي ماريانو أرسييرو الكاهن

تحي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، ذكري الطوباوي ماريانو أرسييرو الكاهن، وبالتزامن مع ذكراه نستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني.

أبرز المعلومات عن الطوباوي ماريانو أرسييرو الكاهن



وُلد ماريانو أرسييرو في كونتورسي (جنوب أفريقيا) في 26 فبراير 1707؛ لأبوين ماتيا وأوتيليا مارمورا، مسيحيين أتقياء وعاملين متواضعين في الحقل، كان ماريانو في الثامنة من عمره عندما برز بحدسه العميق وطبيعته الصريحة وإخلاصه الشديد للسيدة العذراء التي أطلق عليها "الأم الجميلة"، ودُعي إلى ترك رعاية القطيع وعائلته للذهاب إلى نابولي مع معلمه إيمانويل باريسي، وأصبح مرشده في دراسته وتربيته وشبابه كله. ثم بدء يعاونه في رسالته التي ترتكز على التعليم المسيحي للأطفال.



في سن الثانية والعشرين، انتقل إلى نابولي وحضر المؤتمر الإفخارستي، الذي أسسه اليسوعي فرانشيسكو بافوني من كاتانزار.

وتم تسجيله في الإكليريكية التابعة للرهبان اليسوعيين، فدرس الأدب والفلسفة، بينما قام دون إيمانويل بتعليمه العلوم اللاهوتية، ثم سيم كاهنًا في 22 ديسمبر 1731م.



وفى عام 1729م تم تعيين كاهن كاتدرائية نابولي المونسنيور جينارو فورتوناتو أسقف كاسانو سوليونيو أراد أن يكون دون ماريانو معه في أبرشيته الجديدة، وأقام هنا عشرين عامًا وقام بخدمته الكهنوتية، متنقلًا من مدينة إلى أخرى وأعطاه مهام بحرية كاملة، سواء بالنسبة للبعثات أو التجديد المستمر لرجال الدين والمعاهد الدينية النسائية.

تعليم الأطفال وإعادة بناء الكنائس