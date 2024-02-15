الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بحضور البابا تواضروس.. الكنيسة الكاثوليكية تشارك في لقاء خدام الرعايا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في لقاء خدام الرعايا (الكهنة والقسوس)، بمجلس كنائس مصر، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة، في ضيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

ومثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المشاركة، الأب بولس جرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية، والقمص بيشوي فوزي، والأب يوحنا سعد، لجنة خدام الرعايا (الكهنة والقسوس)، بمجلس كنائس مصر.

حضر أيضًا، القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، حيث تضمن اللقاء عرض الأعمال، التي تمت خلال الفترة الماضية.

ودعا قداسة البابا الحاضرين، إلى عقد المؤتمر السنوي للجنة خدام الرعايا (الكهنة والقسوس)، بدير القديس الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، كما أعطاهم بعض توجيهات لإبراز عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللقاء الشهري للإكليروس الإيبارشي، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، حيث تأمل الأب المطران في إنجيل القديس متى ٤: ٢٣-٢٥ حول ثلاث أفعال ليسوع وهي: يعلم، ويبشر، ويشفي. والكاهن الذي يستمد كهنوته من شخص يسوع المسيح، الكاهن الأعظم هو مدعو أن يكون تواصل ليسوع المسيح "مسيح آخر"، فهو معلم بالفعل، والقول، ومبشر بشخص يسوع المسيح، الذي هو رجاء العالم، وهو أيضًا يشفي، فهو طبيب روحي للأنفس.

وعقب الذبيحة الإلهية، وبعد قراءة محضر اللقاء السابق من القمص يؤانس أديب، أعطى القمص يوسف أقلاديوس، اللقاء التكويني حول "أشباه الأسرار"، انطلاقًا من موضوع لقاءات الإكليروس، الذي يدور حول البعد الرعوي للأسرار، ثم أشباه الأسرار، وممارسة هذه الخدمة، والعمل على نهج موحد والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.

وتضمن الاجتماع أيضًا اللقاء الرعوي، حيث تم تقييم اللقاءات التكوينية خلال إجازة منتصف العام، كما تم الإعلان عن البرامج التكوينية، ومواعيدها  لكافة المراحل بدءً من مرحلة الطفولة، وحتى الشباب، خلال فترة الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى دراسة بعض البرامج التكوينية الآخرى، كذلك، يوم الدعوات الإيبارشي، يوم الجمعة الموافق فبراير الجاري.

واختتم اليوم بالاحتفال بأعياد الميلاد، والسيامات الكهنوتية للحاضرين.

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