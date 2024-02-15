البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا توماس

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا لبعض الملفات المسؤول عنها نيافته.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من مدارس مصر للغات، برئاسة الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس، والمهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، كما ضم الوفد طلبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس وعددًا من أعضاء هيئة التدريس.

رحب قداسة البابا بضيوفه وحرص على التعارف بهم جميعًا، وألقى عليهم كلمة أشار فيها إلى أهمية مصر وعظمتها من الناحية التاريخية ومن كافة النواحي، كما أشار قداسته إلى أهمية التعليم وقيمة الجد والاجتهاد في كل مراحل الحياة، ثم أجرى قداسته حوارًا مفتوحًا مع الحاضرين واستمع إلى أسئلتهم وأجابها.

وقدمت الدكتورة شاهيناز شحاتة درع المدارس لقداسة البابا، ثم وزع قداسته عليهم الهدايا التذكارية وتم التقاط الصور التذكارية.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة المنسقين الإعلاميين لإيبارشيات وأديرة الكنيسة القبطية داخل مصر، وذلك في ختام اللقاء الدوري للمنسقين الإعلاميين الذي نظّمه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدءًا من صباح اليوم في المقر البابوي، في إطار الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على إنشاء المركز، تضمن اللقاء عرضًا لمشروع جديد وهو مشروع "اعرف إيبارشيتك"، ومحاضرة عن "السوشيال ميديا أداة للخدمة - رؤية"، وتقديم للمرحلة الرابعة من مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي"، وندوة عن "أخبار الإيبارشيات - تواصل ومشاركة".

كما اشتمل اللقاء على زيارة ميدانية لمقر المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، ومقر سكرتارية قداسة البابا حيث استمع المنسقون الإعلاميين إلى عروض تقديمية لرؤية العمل بهما.

واختتم اليوم بلقاء مع قداسة البابا، تحدث خلاله عن "آليات العمل الرعوي المؤسسي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، حيث تناول قداسته الرؤى والجهود التي تجري في الكنيسة، بغية تطوير العمل الرعوي بكافة مناحيه، راصدًا بعض ملامح من هذه الجهود.