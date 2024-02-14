الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى شفيعَي أوروبا

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيسَين كيرلُّس، الراهب وميتوديوس، الأسقف، شفيعَي أوروبا، وولد كيرلس في تسالونيقي، وحصل في القسطنطينية على ثقافة عالية. سافر إلى مورافيا مع أخيه ميتوديوس للتبشير بالإنجيل. وقد نشر كلاهما النصوص الليتورجية باللغة السلافية وبالأحرف التي عرفت باسم كيرلس "الأحرف الكيريلية". مات كيرلس في روما في 14 من شهر شباط فبراير عام 869.

أما ميتوديوس فقد عين أسقفاً وارتحل الى بانونيا حيث بشر بالإنجيل بغيرة كبيرة. تحمل الكثير من المتاعب بسبب الحُُسَّاد، ولكن الأحبار الرومانيون ساندوه ودافعوا عنه. توفي في 6 نيسان أبريل عام 885 في فالهرادي في تشيكوسلوفاكيا. 

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: قال الربّ: "فإِنِّي ما جِئتُ لأَدعُوَ الأَبْرارَ، بَلِ الخاطِئين" لذلك ليس من المقبول أن يكره المسيحيّ غيره أيًّا يكن لأنه لا يخلص أحد إلا بمغفرة الخطايا... فليكن شعب الله إذًا مقدّسًا وبارًا: مقدّسًا لكي يبتعد عما هو ممنوع وبارًا لكي يتمّم ما أوصي به. لا شك بأنّه عظيم أن يتمتّع المرء بالإيمان المستقيم وبالعقيدة المقدّسة ومجيد أن يقمع الشراهة ويتحلّى بالطيبة والعفّة اللتين لا عيب فيهما لكنّ كلّ هذه الفضائل لا قيمة لها من دون المحبّة.

يا أحبّائي، إنّ كل الأوقات مناسبة لصنع الخير وأعمال المحبّة لكنّ الصوم يدعونا إلى ذلك بشكل خاص. يجب أن يجاهد كلّ من يرغب في أن يستقبل فصح الربّ بقداسة النّفس والجسد قبل كل شيء لاكتساب هذه النّعمة (نعمة المحبّة) الّتي تحتوي على جوهر الفضائل إذ إنّ "المَحبَّةَ تَستُرُ كَثيرًا مِنَ الخَطايا" لذلك يجب علينا عند الاحتفال بالسرّ الّذي يفوق كل الأسرار الأخرى، والّذي من خلاله محى دم الرّب يسوع المسيح خطايانا، أن نعود أوّلاً إلى تضحيات المحبّة. ما منحتنا إيّاه محبّة الله فلنمنحه للذين أخطأوا بحقّنا. فلنرمي أعمال الظلم في غياهب النسيان، ولا ندع الخطايا تؤدّي إلى العقاب ولا نجعل كلّ من خطئ إلينا يخشى بأن يلقى الإساءة في المقابل.

يجب أن يُدرك كلّ واحد أنّه خاطئ ولكي يحصل على المغفرة، يجب أن يفرح بأن يُسيء إليه أحد ليغفر له. وبالتالي عندما نقول وفق تعاليم الربّ: "وأَعْفِنا مِمَّا علَينا فَقَد أَعْفَينا نَحْنُ أَيْضاً مَن لنا عَلَيه" يمكننا أن نكون واثقين بأنّنا سننال رحمة الله.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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