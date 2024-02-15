الأنبا نيقولا أنطونيو: الكنيسة لا تقوم على بر خدامها بل على نعمة الله

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إن الكنيسة لا تقوم على بر خدامها، بل على نعمة الله.

وأضاف مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، لسنا نحن البشر من يقوم بعمل الله، بل هو. نحن البشر بسطاء وضعفاء وغير مهمين، وقد أعطينا خدمة ملموسة، لقد عيننا الرب للخدمة في الكنيسة للتبشير بكلمة الله، ولنُعَرِّف الناس، وللاحتفال بالأسرار المقدسة. هذا يعني أننا مجرد خدام متواضعين للكنيسة، والله يفعل كل شيء. يجب أن نعرف ذلك ولا نقاومه بالتكبر، بالاعتقاد بأن الكنيسة تقوم على خدمتنا "بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله".. لأن مقاومتنا هي طفولة روحية.

الكنيسة ليست مؤسسة بشرية

وتابع الأنبا نيقولا أنطونيو، الكنيسة ليست مؤسسة بشرية حيث يعتمد كل شيء على جودة عمل خدامها، لو كانت الكنيسة مؤسسة بشرية، فمن الجيد أن نذهب إلى حيث يوجد رجال دين يقظين، لكن الكنيسة لا تقوم على بر خدامها، بل على نعمة الله. يقوم كاهنان في كنيستين مختلفتين بخدمة الليتورجيا الإلهية، لكن لكل من الليتورجيا نفس القوة، بغض النظر عما إذا كان الكاهن الصالح أم الخاطئ قد خدمها.

واختتم: يعمل الله في حياة الكنيسة، ويجب أن نشعر بأننا أبناء كنيسة المسيح، وليس لأناس مُعَيَنِين، حتى لو لم نتمكن من الاستغناء عنهم: آباؤنا الروحيون، ومعلمونا، ومُعَرفونا، الذين نحن نستفيد منهم روحيًا والذين يقوونهم.