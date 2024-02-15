مطارنة الكنيسة الرومية ينتخبون أسقفا جديدًا لـ نيجيريا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه خلال انعقاد المجمع المقدس اليوم الخميس وغد الجمعة، سيتم انتخاب مطرانًا جديدًا على إبراشية نيجيريا من قِبل رؤساء الكهنة أعضاء المجمع.

كما احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني بالقداس الإلهي البطريركي في كاتدرائية قيامة الرب بلاجوس، بمشاركة المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا، ومعاونة العديد من الكهنة المحليون.