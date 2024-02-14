الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا.. مطارنة الروم الأرثوذكس ينتخبون مطرانا لإيبارشية نيجيريا الشاغرة

الكنيسة
الكنيسة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إنه خلال انعقاد المجمع المقدس غدا الخميس وبعد غد الجمعة سيتم انتخاب مطرانًا جديدًا على إبراشية نيجيريا من قِبل رؤساء الكهنة أعضاء المجمع.

وكان البابا ثيؤدوروس قد قام برحلة رعوية إلى نيرجيا واستقبله عمر ساليسو ممثل رئيس نيجيريا الذي رحب بغبطته، نيابة عن الرئيس النيجيري المتغيب في الخارج، وشكره على حضوره وعلى البركات التي جلبها للبلاد وعلى العمل الذي تقوم به الكنيسة الأرثوذكسية في نيجيريا لصالح ليس فقط الأرثوذكس ولكن جميع سكانها بدون تمييز وعنصرية ودينية وقومية.

ووعد بالنيابة عن الرئيس والحكومة بالعمل عن كثب مع البابا البطريرك من خلال أبرشية نيجيريا لإحياء ليس فقط الطريق التجاري النيجيري-المصري ولكن أيضا لإعطاء الشعب النيجيري الأرثوذكسي والجمهور الفرصة لخدمة الله من خلال الإيمان الأرثوذكسي.

وأعرب عن أسفه لفقدان المتروبوليت ألكسندروس متروبوليت نيجيريا المتنيح وأكد لصاحب الغبطة أن البطريركية والمتروبوليت الجديد سيحصلان على دعم الدولة الكامل في جميع مجالات أنشطتهما في البلاد.

بدوره، أعرب البابا ثيودروس عن سعادته بتواجده لأول مرة في عاصمة نيجيريا، وبالقرب من أهلها المعروفين بطيبتهم ولطفهم.

وأشار، من بين أمور أخرى، إلى العمل التبشيري الذي تقوم به البطريركية وضرورة تطويره في البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان والواعد في أفريقيا.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

أسقفية الشباب تودع الدياكونة المُكرسة تاسوني سارة

انتهاء زيارة البابا ثيودروس الثاني إلى نيجيريا

26 فبراير.. الأقباط يحتفلون ببدء أول أصوامهم المتصلة في 2024

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس البار مرتينيانوس

مع الاستعداد للاحتفال به في مارس.. من هم لباس الصليب؟

الكنائس الغربية الكاثوليكية في مصر تحتفل ببداية الصوم الكبير

مع الاستعداد لبدء الصوم الكبير.. الكنيسة: المسيح أوصى بالصوم

يوم 17 فبراير في الحمزاوي.. البابا ثيودوروس يحتفل بعيد التيروني 

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

الرئيس السيسى وقرينته يصطحبان أردوغان وقرينته لزيارة مسجد الإمام الشافعى

السبب ضحكة.. تفاصيل مقتل شاب على يد مسن بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"