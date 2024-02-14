الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

على مدار يومين بدءا من الغد.. انعقاد المجمع المقدس لكنيسة الروم الأرثوذكس

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إن ينعقد المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا يومي 15 و16 فبراير 2024 في دير القديس جيورجيوس البطريركي، المعروف باسم "دير مار جرجس"، في منطقة مصر القديمة بالقاهرة.

وكان البابا  قد احتفل بعشية عيد القديس بارثينيوس أسقف لمبساك، وصلاة الغروب مع الرعية الأرثوذكسي الصغير في أبوجا بنيجيريا.

وبعد الخدمة، بارك غبطته القطيع الصغير، ووجه كلمات محبة ودعم للمؤمنين ووعدهم بأنه سيكون لهم قريبًا وسيخدم احتياجاتهم الروحية والعبادية.

ثم زار البابا ثيودروس السفارة اليونانية برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا الأب ياكوفوس، حيث استقبله سفير اليونان أثناسيوس كوتسيونيس وزوجته إيوانا وجميع العاملين في السفارة. وحضور سفير مصر محمد فؤاد. وقد أكد بأن نيجيريا "عملاق" أفريقيا، ووصف مصر بأنها "البوابة" إلى أفريقيا.

وأعرب للسفير المصري عن محبته الأخوية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الرائع لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس. وفي الوقت نفسه، تعهد السفير بالتزامه الثابت بدفع الترابط التاريخي الذي يستمر العمر بين نيجيريا واليونان ومصر.

وفي المساء أقام السفير اليوناني وقرينته مأدبة عشاء على شرف البابا البطريرك بحضور السفير المصري.

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