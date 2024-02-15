الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يجتمع بمجلس كنيسة الملاك بشيراتون

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا مع المجلس الجديد لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، التي تخضع للإشراف المباشر لقداسة البابا، وهو أول لقاء لقداسته مع المجلس الذي تم انتخابه مؤخرًا.

رحب قداسته بأعضاء المجلس متمنيًا لهم التوفيق في خدمتهم، ثم استمع لعرض تضمن رؤية المجلس الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بخدمات الكنيسة وأنشطتها التي تتسم بالاتساع والتنوع، إلى جانب مشروعاتها الخدمية المختلفة.

وأشاد قداسة البابا برؤيتهم وقدم لهم بعض النصائح، ووعد بعقد لقاءات على فترات متقاربة معهم للمتابعة ودعم إنجاز خططهم لخدمة الكنيسة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة  نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، الذي طلب مشورة قداسة البابا في عدد من الأمور الخاصة بخدمته الرعوية في الأقصر.

وأذيعت  كلمة للأب القمص مرقس يواقيم كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بمدينة ٦ أكتوبر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس الاسبوع الأول من شهر أمشير، وموضوع إنجيله وهو "خبز الحياة" في إنجيل يوحنا والأصحاح السادس، وأشار إلى الخبز الروحي الذي يشبع روح الإنسان من خلال الإيمان والأعمال الصالحة حتى يستحق الطعام الباقي والحياة الأبدية.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مدربي وممثلي الهيئات التدريبية الذين شاركوا فى برنامج لوجوس للقيادة "L.L.P" لعام ٢٠٢٣ الذى ينظمة مكتب ملتقيات لوجوس.

استمع قداسة البابا لتعليقاتهم وآرائهم في البرنامج التدريبي. كما قدم المدربون بعض الأفكار والمقترحات لتطبيقها في الدورات المقبلة، وفي البرامج التدريبية بشكل عام.

وحدثهم قداسته عن رؤية الكنيسة في التعليم والتدريب على مختلف المستويات، معربًا عن سعادته وتقديره لمشاركة هذه المجموعة المتميزة من المدربين وممثلي الهيئات في خدمة في الكنيسة.

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