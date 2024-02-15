البابا تواضروس يستقبل الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأعضاء الأمانة العامة ولجنة الكهنة والرعاة بالمجلس.

عرض وفد مجلس كنائس مصر على البابا تواضروس، تقريرًا عن عملهم خلال الفترة الماضية، ودعاهم قداسته لعقد المؤتمر السنوي للجنة الكهنة والرعاة المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل، في ضيافة قداسته بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، كما أعطاهم قداسة البابا توجيهات ونصائح لإبراز عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في القطاع الرعوي الذي يشرف عليه.

وايضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له.

رحب قداسة البابا بضيوفه، بينما تحدث رئيس الهيئة عن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها في ٦ محافظات حتى الآن، والتي تخضع مستشفياتها لرقابة الهيئة التي تضمن تطبيق المعايير المعتمدة دوليًّا في الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات المنظومة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تقع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية.

ومن جهته أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام فخامة الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدمتها للمصريين، لافتًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية.

واخيرا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، والمشرف على منطقة وادي الريان، الذي عرض على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بخدمته.