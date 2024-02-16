الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك في قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة

قافلة المساعدات
قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة في أسقفية الخدمات الاجتماعية في قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 وقالت الأسقفية، في بيان لها، إن هذة القافلة في إطار دعم هام وعمل إنساني يهدف إلى مساعدة الأهالي في فلسطين، وهذه الجهود تعكس التضامن والتعاون بين الشعوب وتعزز الروابط والتعاون الإنساني بين مصر وفلسطين.

تابعت: تهدف "مسافة السكة لأهالينا في فلسطين"، التي يقدمها أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة الكنيسة القبطية، إلى تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لسكان غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي.

أوصحت: تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة، وتهدف المبادرة إلى تخفيف حدة العنف وتقديم الدعم اللازم للضحايا والمصابين في فلسطين.

ومن جهته، قال القمص رفائيل ثروت نائب، أسقف أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، في بيان له: أنه بتوجيهات من قداسة البابا تواضروس الثانى وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي قام الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية ومعه خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة، بإعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا فى غزة، تتكون من (بطاطين ومراتب وملابس شتوية للاطفال وغيرها من المستلزمات)، والتى كان يتم تجميعها فى مخزن الأسقفية بمدينة نصر، ويستمر كل شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الصلاة من أجل وقف القتال وعودة الهدوء للمنطقة.

- أسقفية الخدمات 

  • تأسست الأسقفية 30 سبتمبر 1962 ليكون الذراع الاجتماعي والتنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
  • وتم رسامة الأنبا صموئيل  أول أسقف لأسقفية الخدمات ولكن توفي خلال حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أثناء حضوره العرض العسكري باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر، في 1981.
  • في أوائل عام 1996، تولي الأنبا يؤانس زمام الأمور، وشدد على أهمية العمل الخيري، وبالتالي، ابتكر نهجًا  جديدًا  للتنمية الاجتماعية المتكاملة (CID).
  • في عام 2015 قام البابا تواضروس الثاني بتكليف الأنبا يوليوس بقيادة الأسقفية.
  • أعطي الأنبا يوليوس أهتمامًا خاصًا لتطور وتنمية المجتمعات، وتم تأسيس مجلس استشاري للأسقفية قامت الأسقفية بالاستعانة بفرق من المهنيين المحترفين (لجنة استشارية) لتقديم النصح والإرشاد الإداري والبرنامجي والاستشارات الإدارية.
أسقفية الخدمات الإجتماعية قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة الأهالي في فلسطين - أسقفية الخدمات مصر وفلسطين

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