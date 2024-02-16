الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك في قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة في أسقفية الخدمات الاجتماعية في قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت الأسقفية، في بيان لها، إن هذة القافلة في إطار دعم هام وعمل إنساني يهدف إلى مساعدة الأهالي في فلسطين، وهذه الجهود تعكس التضامن والتعاون بين الشعوب وتعزز الروابط والتعاون الإنساني بين مصر وفلسطين.

تابعت: تهدف "مسافة السكة لأهالينا في فلسطين"، التي يقدمها أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة الكنيسة القبطية، إلى تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لسكان غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي.

أوصحت: تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة، وتهدف المبادرة إلى تخفيف حدة العنف وتقديم الدعم اللازم للضحايا والمصابين في فلسطين.

ومن جهته، قال القمص رفائيل ثروت نائب، أسقف أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، في بيان له: أنه بتوجيهات من قداسة البابا تواضروس الثانى وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي قام الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية ومعه خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة، بإعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا فى غزة، تتكون من (بطاطين ومراتب وملابس شتوية للاطفال وغيرها من المستلزمات)، والتى كان يتم تجميعها فى مخزن الأسقفية بمدينة نصر، ويستمر كل شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الصلاة من أجل وقف القتال وعودة الهدوء للمنطقة.

- أسقفية الخدمات