الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مطران فلسطينى: نتمنى أن يكون هناك صوت مسيحى لوقف العدوان وحل القضية الفلسطينية

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدًا كنسيًا من جنوب إفريقيا وهم من مناصري القضية الفلسطينية والذين وصلوا في زيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وقد استقبلهم رئيس أساقفة سبسطية في كنيسة القيامة مرحبًا بزيارتهم، حيث وضعهم في صورة ما تتعرض له مدينة القدس، وقدم  الشكر لجنوب إفريقيا على موقفها النبيل المطالب بوقف العدوان والمؤازر لشعبنا الفلسطيني.

نتمنى وقف العدوان وحل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا

وقال  المطران عطا الله حنا، في كلمته بأننا نتمنى أن يرتفع الصوت المسيحي في العالم المنادي بوقف العدوان وحل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا يضمن الحقوق والثوابت الوطنية لشعبنا، فلا يجوز أن يبقى الاحتلال والفلسطينيون هم أصحاب قضية عادلة يستحقون أن يعيشوا بحرية وسلام في وطنهم مثل باقي شعوب العالم.
 

وتابع: إن وثيقة كايروس فلسطين كُتبت من وحي وثيقة كايروس جنوب إفريقيا على أمل أن تسهم هذه الوثيقة في إيصال رسالة شعبنا ومعاناته الى كافة أصقاع العالم.

وقدم المطران للوفد تقريرًا تفصيليًا عن أحوال مدينة القدس، كما تحدث باسهاب عن غزة وما تتعرض له منذ خمسة أشهر تقريبًا، وأجاب عن عدد من الأسئلة والاستفسارات، وقد رافق الوفد في جولة داخل البلدة القديمة من القدس.
 

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية كنيسة القيامة

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