"مع يسوع لنخدم".. الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بالعبور

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القديس مار مرقس الرسول، ف يمدينة العبور.

شارك في الصلاة الأب مينا مسعود، الراعي الجديد للكنيسة، والأب دانيال حنا. وخلال القداس الإلهي، وسلم المطران مهام راعي الكنيسة إلى الأب مينا مسعود، متمنيًا له خدمة مثمرة، خلال الفترة المقبلة، مقدمًا كلمات الشكر إلى الأب دانيال، من أجل مجهوداته المبذولة بالكنيسة، خلال الفترة الماضية.

وألقى الأنبا باخوم عظة “الذبيحة الإلهية” بعنوان "دعوة يسوع للتلاميذ"، مؤكدًا أن الجميع مدعو للخدمة، والشرط أن تكون مع يسوع، تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا عرض فيلم تسجيلي، كرسالة حب للأب دانيال، لما قدمه للكنيسة من أعمال رعوية خدمية.

"الكتاب المقدس".. الأنبا توماس يلقي محاضرة لطلبة المعهد الكاثوليكي



وكان قد ألقى مساء أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، محاضرة تكوينية لطلبة المعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية للآباء اللعازريين، بالإسكندرية بعنوان "الكتاب المقدس".

دار اللقاء حول "مقدمات الأناجيل الأربعة وأمثال يسوع"، بحضور الأب جوزيف أبي حنا اللعازري، وعدد من طلاب المعهد، وخدام التربية الدينية بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء، هو الثاني لنيافة الأنبا توماس عدلي، ضمن سلسلة اللقاءات، التي يعدها المعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية، لتكوين خدام التعليم المسيحي، بالإسكندرية.

