تفاصيل اليوم الثاني للمجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا

أنهي المجمع المقدس لكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، أعماله برئاسة صاحب الغبطة البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا.



خلال انعقاد المجمع في هذا اليوم قدم المتروبوليت سيرافيم مطران زيمبابوي عرضًا موسعًا حول موضوع: "الحفاظ على وحدة الكنائس المحلية في ظل بطريركية الإسكندرية بأفريقيا (مقاربة عملية - رعوية للمسألة)".

وأعقب ذلك تبادل مثمر للآراء بشأن التوصيات المقدمه من نيافته وبعد ذلك، تناول المجمع المقدس باستفاضة وتحليلية تطور مسألة دخول كنيسة روسيا في الولاية الروحية والرعوية لبطريركية الإسكندرية في قارة أفريقيا، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ذلك. تجسيد هذا السلوك غير القانوني، التعسفي، غير الأخوي. وتجلى هذا السلوك التخريبي من قبل بطريركية موسكو، من خلال إنشاء ما يسمى بـ"إكسرخسية "إكسارخية بطريركية إفريقيا".



بعد نقاش أعضاء المجمع المقدس، شرع المجمع المقدس في عزل القائم بأعمال "المفوض البطريركي في إفريقيا" الأسقف زاريسكي كونستانتينوس الذي استقر في القاهرة بمصر منذ فترة طويلة، داخل مقر إكسارخية الإسكندرية الروسية وارتكب في أفريقيا سلسلة من الجرائم الكنسية (التعدي على اختصاص الكرسي الإسكندري، وتوزيع البدلات الشهرية، والشراء بأموال الإكليروس المحليين حتى المكرسين، والانقسامات، والقبلية العرقية، وما إلى ذلك)، كما أدان مرة أخرى "النظريات" الكنسية السياسية الجديدة حول انتشار العالم الروسي حول العالم على أساس الجنسية.



كان قد سبق في 22 نوفمبر 2022 أن عزل المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية أول "إكسارخس في أفريقيا" لبطريركية موسكو من درجته الكهنوتية العليا المتروبوليت كلين السابق، الآن الراهب هيلاريون غورباتشوف.

بعد ذلك اختُتمت أعمال المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.

وكان قد تقرر لأسباب رعوية خلال جلسات اليوم الأول

1- - الدمج الدائم لأبرشية موزمبيق المقدسة في أبراشية زامبيا المقدسة،

2- إعادة تسمية متروبوليتية طرابلس (شمال إفريقيا) المقدسة إلى متروبوليتية ليبيا المقدسة،

3- إعادة تسمية مقاطعة بوتسوانا الكنسية إلى أبرشية غابورون وبوتسوانا المقدسة.

4- تقسيم متروبوليس بوروندي ورواندا المقدسة إلى أبرشيتين أ) بوجمبورا وبوروندي. ب) كيغالي ورواندا.

ويتولى دور المفوض البطريركي لأبرشية كيغالي المقدسة الأرشمندريت نكتاريوس دوماس.

5- إنشاء أبرشية جوبا وجنوب السودان المقدسة.