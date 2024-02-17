الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية إليزابيتا سانا فيدوفا
تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم السبت، ذكري الطوباوية إليزابيتا سانا فيدوفا، من الرهبنة الثالثة العلمانية الفرنسيسكانية، وعضوة في الاتحاد الرسولي الكاثوليكي
ونستعرض أبرز المعلومات وفقًَا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- وُلدت إليزابيتا سانا في 23 أبريل 1788م فى كودرونجيانوس (ساساري). لعائلة من المزارعين، لكنها غنية بالإيمان والتقوى. في أسرتها تعلمت الصلاة والعطف على الفقراء والمحتاجين.
- عندما كان عمرها ثلاثة أشهر فقط، تسبب وباء الجدري في وفاة العديد من الأطفال وتأثرت هي أيضًا. فهي غير قادرة على جلب الطعام إلى فمها أو حتى رسم إشارة الصليب. كل ما تبقى لها هو القدرة على تحريك أصابعها ومعصميها، ولكن لتتمكن من تناول الطعام، عليها استخدام عيدان خشبية خاصة، مصنوعة من الخشب. خاصة بالنسبة لها.
- تعلمت كيفية قبول إعاقتها كأمر طبيعي، فكانت دائمًا مرتبة ونظيفة. وفى سن السادسة نالت سر التثبيت في 27 أبريل 1794م، من قبل المونسنيور ديلا توري، رئيس أساقفة ساساري.
- بعد فترة وجيزة، عُهد بها إلى لوسيا بينا، وهي تنمي إلى الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة العلمانية، كانت يقوم بأنشطة عديدة في الرعية وكانت قائدة لمجموعة من النساء المكرسات لعبادة القربان المقدس، والمسبحة الوردية المقدسة، ومساعدة الفقراء. بالرغم من لوسيا كانت أمية، مثل جميع النساء تقريبًا في تلك الأوقات، إلا أنها معلمة فريدة من نوعها بين فتيات القرية والريف. وفي مدرستها، تعلمت إليزابيتا أن تعرف يسوع وتحبه.
- وفى العاشرة من عمرها بدأت تواظب على دروس التعليم المسيحي استعدادا للمناولة الاحتفالية تحت إشراف دون لويجي سانا ابن عم والدها. كانت مواظبة على الحضور مع زملائها، على الرغم من أنها كانت صغيرة ولا تعرف القراءة أو الكتابة، أصبحت معلمة صغيرة للتعليم المسيحي.
- بقيت إليزابيتا في العالم، وانتمت لأخوية الوردية المقدسة وأخوية ثوب الكرمل. كانت ترغب في التكريس الرهباني لكن بسبب الإعاقة التي ألمت بها يجعل الأمر صعب عليها. وأيضا لا تفكر في الزواج. وعندما بلغت من العمر عشرون عامًا تقدم شباب عديد للارتباط بها. لذلك، في 13 سبتمبر 1807، في سن التاسعة عشرة، احتفلت بزواجها من أنطونيو، وهو مسيحي صالح حقًا ذو إمكانيات متواضعة
- . ووضعت أسرتها الجديد تحت حماية السيدة العذراء والتسليم الكامل لمشيئة الله.
- ومن بين الأطفال السبعة، توفي اثنان في سن مبكرة جدًا. في الخامس والعشرين من يناير عام 1825، توفي زوجها أنطونيو في سن مبكرة فأصبحت أرملة تعول خمسة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عامًا، وأصغرهم يبلغ من العمر ثلاثة أعوام فقط، فكانت تكثف حياتها بين الصلاة وواجباتها كأم. وأصبح منزلها مكان للصلاة فتجتمع كل مساء مع الجيران لقراءة الكتاب المقدس وصلاة المسبحة الوردية وصلاة الغروب
- . فكانت تظل كراهبة وسط العالم، فقامت بكتابة مقطوعة جميلة بلهجة لوغودوريزية، والتي تم غنائها لفترة طويلة في كودرونجيانوس: “أنت، يا الله، في قلبي وفي ذهني، لأنك أحببتني كثيرا لا أستطيع العيش بعيدًا عن الله. يسوع هو قلبي وأنا أنتمي ليسوع". في عام 1829، وصل إلى المدينة مساعد كاهن الرعية الشاب دون جوزيبي فالي، وهو من عائلة نبيلة لها تأثير ملحوظ على النفوس. أصبح المعترف والمدير الروحي لعائلة سانا، ولا سيما إليزابيتا، التي يبلغ عمرها 24 عامًا فقط ويطلق عليها اسم العمة.
- أرادت إليزابيتا الذهاب إلى فلسطين لزيارة الأماكن المقدسة، فقامت بإيداع أطفالها الصغار لدي شقيقها. في نهاية يونيو 1830، انطلقت من بورتو توريسو. بصحبة الكاهن أنطونيو لويجي، وهناك انتظروا عشرة أيام حتى تصل السفينة على قبرص. لكن في اللحظة الأخيرة، اكتشف دون فالي أنه ليس لديهم تأشيرة دخول إلى الشرق. لكن بعد عاصفة عنيفة رست السفينة في جنوة.
- فقرر مع إليزابيتا وراهب آخر كان معهم التوجه إلى روما لزيارة قبر الرسولين بطرس وبولس ونوال بركة البابا نائب يسوع على الرض وخليفة القديس بطرس الرسول. وفى 23 يوليو تم تعيين دون فالي كاهن في مستشفيي الروح القدس للعناية بمرضى القلب، ومكثت إليزابيتا في مكان صغير يتكون من غرفتين أمام كنيسة الروح القدس بالقرب من كاتدرائية القديس بطرس الرسول.
- بسبب مرضها، الذي تفاقم أيضًا بسبب التهاب المفاصل، توفيت في روما في 17 فبراير 1857. ودُفنت داخل كنيسة سان سلفاتوري في أوندا في روما.
- تم تطويبها في 17 سبتمبر 2016، من قبل الكاردينال أنجيلو أماتو في بازيليك الثالوث الاقدس في ساكارجيا في كودرونجيانوس.