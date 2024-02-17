الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية إليزابيتا سانا فيدوفا

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم السبت، ذكري الطوباوية إليزابيتا سانا فيدوفا، من الرهبنة الثالثة العلمانية الفرنسيسكانية، وعضوة في الاتحاد الرسولي الكاثوليكي



ونستعرض أبرز المعلومات وفقًَا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-

