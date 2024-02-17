السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا يستأنف عظته الأسبوعية مع انطلاق "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، في 13 مارس 2024، وذلك بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب الاحتفالات أعياد الميلاد المجيد والغطاس ورأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بمصر

وكشف القس رفعت فكري أمين عام مشارك كنائس الشرق الأوسط، عن موعد انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة.

وقال القس رفعت فكري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن ينطلق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في 13 مارس 2024 بحفل الافتتاح في رحاب الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، خلال اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكانت قد التقت لجنة الصلاة في رحاب المركز الثقافي القبطي، لإعداد برنامج احتفالية الصلاة من أجل الوحدة لهذا العام بحضور الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور جرجس صالح، والأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط القس رفعت فكري، وممثلين عن جميع العائلات الكنسية التي تمثل مجلس كنائس مصر وأعضاء اللجنة الموقرين.

وجرى خلال الاجتماع إقرار برنامج الصلاة، وأكد الحضور أهمية هذا الأسبوع من أجل الصلاة، من أجل الوحدة، ومن أجل سلام كل العالم.

تاريخ أسبوع الوحدة

تعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتنبثق عن مبادرات بعض الحركات الكنسية في المحيط الإنجيلي والبروتستانتي، وكان الأب بول واتسون – كاهن إنجيلي ومشارك في تأسيس «مؤسسة التكفير» – أول من بدأ بثُمانيّة (ثمانية أيام) من أجل وحدة المسيحيين، احتفل بها لأول مرة من 18 إلى 25 يناير 1908.

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