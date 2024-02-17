السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"أحبني اختارني فتبعته".. نيافة الأنبا عمانوئيل يترأس يوم الدعوات الإيبارشي بالأقصر

الانبا عمانوئيل
الانبا عمانوئيل

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشيّة طيبة للأقباط الكاثوليك، اللقاء الذي نظمت لجنة الدعوات بالإيبارشية،بقيادة الأب يوحنا معطي والأب لوقا عايد، وهو لقاء الدعوات الإيبارشي، تحت عنوان "أحبني.. اختارني.. فتبعته".

جاء ذلك بمشاركة الكلية الإكليريكية، بالمعادي، الممثلة في الأب إبرام ماهر، نائب رئيس الإكليريكية، ومكون قسم اللاهوت، والشماس نبيل كامل، والشماس عبد السلام، في السنة الرابعة من قسم اللاهوت.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، حيث رحب الأب المطران بالحضور، مهنئًا الجميع، بمناسبة عيد دخول يسوع الهيكل، كما تأمل نيافته في نص إنجيل القديس لوقا ٢: ٢١-٣٩.

وأوضح راعي الإيبارشية في كلمة العظة معنى هذا العيد (عيد دخول الرب يسوع الهيكل)، الذي هو شكر لله على عطاياه، خاصة نعمة وهبة الحياة، الممثلة في ميلاد يسوع، كذلك تقدمة الذات، التي هى أغلى ما لدينا "الشكر والتقدمة"، وبالفعل الدعوة المكرسة هي شكر دائم، وتقدمة مستمرة.

تلا ذلك، اللقاءات المفتوحة، لسماع خبرات، واختبارات الشمامسة المشاركين، ثم اللقاء التكويني، بقيادة الأب إبرام ماهر، ومسيرة دعوته الشخصية، أعقبه لقاء آخر، لطرح بعض التساؤلات حول "الدعوة للحياة المكرسة سواء الكهنوتية أو الرهبانية" مثل: ماذا تعني لك كلمة دعوة؟، كيف تكتشف إنك مدعو؟، وبأي وسائل وطرق تميز دعوتك؟.

وفي سياق متصل، استعرض الأب إبرام نمط، ومسيرة الحياة، داخل الكلية الإكليريكية، كما تضمن اليوم أيضًا وقتًا للتأمل، والسجود أمام القربان المقدس. وفي الختام، تم تنظيم جولة نيلية، بصحبة نيافة الأنبا عمانوئيل.

الجدير بالذكر أن نّيافة المطران كان قد شكر كلًا من لجنة الدعوات بالإيبارشية، منظمي اليوم، الأب إبرام، الشمامسة الضيوف، وتكريمهم بدروع تذكارية، لمجهودهم، وعطائهم في هذا اليوم، كما شكر أيضًا الآباء الكهنة المشاركين، والرهبان والراهبات، وجميع الحضور، مع الوعد أنه سيكون هناك أيام منظمة، من قبل لجنة الدعوات بالإيبارشية، خلال الفترات القادمة. 

الانبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشي ة طيبة إيبارشي ة طيبة للأقباط الكاثوليك لجنة الدعوات

مواد متعلقة

البابا يستأنف عظته الأسبوعية مع انطلاق "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية إليزابيتا سانا فيدوفا

الأنبا توما حبيب يستقبل الرئيس الإقليمي لرهبنة الإرسالية الإفريقية

تفاصيل اليوم الثاني للمجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا

"مع يسوع لنخدم".. الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بالعبور

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس بامفيليوس ورفاقه شهداء قيصرية فلسطين

رئيس "الإنجيلية" يشهد افتتاح كنيسة منطقة مؤسسة الزكاة وتنصيب راع لها

الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى الطوباوى ماريانو أرسييرو الكاهن

الأكثر قراءة

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

"الفواتير" تقود محصل كهرباء للسجن المؤبد بالإسكندرية

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية