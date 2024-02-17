لازارينى: الاحتلال يشن حملة منسقة ضد الأونروا لإلغاء عودة اللاجئين الفلسطينيين لأرضهم

قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، اليوم السبت، في حوار مع مجموعة تاميديا الصحفية السويسرية: إن إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير الأونروا.

حرب غزة

ويقول فيليب لازاريني إن الدعوات لاستقالته كانت جزءًا من حملة الحكومة الإسرائيلية، وقال لمجموعة تاميديا الصحفية السويسرية: "نحن نتعامل الآن مع حملة موسعة ومنسقة من قبل إسرائيل تهدف إلى تدمير الأونروا".

وقال: "إنه هدف سياسي طويل المدى، لأنه يُعتقد أنه إذا تم إلغاء وكالة المعونة، فسيتم حل وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد– ومعه حق العودة. هناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء ذلك".

تحجيم الأونروا

وتابع: "انظر فقط إلى عدد الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الأونروا"، وهي هيئة المساعدات الرئيسية في قطاع غزة. وعدد الإجراءات التي اتخذها البرلمان الإسرائيلي، والتحركات الرامية إلى إلغاء إعفاء الوكالة من ضريبة القيمة المضافة، والأوامر الموجهة للمقاولين في ميناء أشدود الإسرائيلي "بالتوقف عن التعامل مع بعض شحنات المواد الغذائية للأونروا".

وقال: "وكل هذه المطالب تأتي من الحكومة"، متابعًا: إن أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا تعرضت للقصف منذ بدء الحرب في غزة.

وسبق ودعت إسرائيل لازاريني إلى التنحي بعد اكتشاف أن ما لا يقل عن 12 من موظفي الأونروا شاركوا بشكل مباشر في هجوم أكتوبر، كما قدم ما لا يقل عن 30 آخرين المساعدة. ويرتبط عدة آلاف منهم بالمنظمات الإرهابية.

وقال أيضًا إن إسرائيل كانت وحدها التي دعته إلى الاستقالة، وأنه "لا يوجد سبب" للامتثال لمطلب دولة عضو واحدة في الأمم المتحدة برحيله، "خاصة أن استقالتي لن تحسن الوضع في الأونروا".

وأردف: "الانتقادات لا تتعلق بي شخصيًا، بل بالمنظمة ككل. إن الدعوات للاستقالة هي جزء من حملة تدمير الأونروا".