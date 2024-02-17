السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تفاصيل خطة الاحتلال لمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى فى رمضان

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قالت  القناة "12" العبرية في تقرير خاص، إنه من المتوقع أن تناقش حكومة الاحتلال هذا الأسبوع، دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال رمضان وسط دعوات من وزراء الاحتلال بمنع الدخول.

العمر المسموح

وحسب المصدر ذاته، فإنّ الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، طلبا تحديد العمر المسموح له لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى من 45 عاما فما فوق، في المقابل طالبت الشرطة الإسرائيلية بأنّ يسمح الدخول لمن هم فوق سن 60 عامًا.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كل المناطق إلى المسجد الأقصى، وخاصة أيام الجمع.

txt

عاجل.. مبعوث أمريكى: إسرائيل قتلت شرطيين كانا يحرسان مساعدات غزة

منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى 

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد طالب الحكومة بمنع دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في مارس المقبل.

وذكرت القناة "12" العبرية أنّ بن غفير، طالب الحكومة أيضا بمنع فلسطينيي الضفة الغربية من دخول إلى المسجد الأقصى "مطلقًا"، كما طالب بمنع دخول الفلسطينيين من القدس والداخل لمن هم تحت سنّ 70 عامًا.

فيما حذر الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) من أن سياسة بن غفير، ستؤدي لإشعال الميدان في مناطق كاملة، وتحول المسجد الأقصى لمكان يتحد حوله الفلسطينيون، وفق القناة ذاتها.

وفي وقت سابق الجمعة، تمكن نحو 25 ألف مُصل فلسطيني من الوصول إلى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية لإقامة صلاة الجمعة، رغم القيود الإسرائيلية.

وحتى ما قبل الجمعة الماضية، تمكن فقط نحو 5 آلاف من أداء الصلاة كل يوم جمعة، لكن العدد ارتفع الجمعة الماضية إلى 12 ألفا.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

خطة الاحتلال خطة الاحتلال الإسرائيلي لاستيطان غزة الفلسطينيين الضفة الغربية المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى حرب غزة

مواد متعلقة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

تفاصيل الخطة الأمريكية العربية لإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

متطرفون إسرائيليون يُهددون بالتصعيد ضد الخطة الأمريكية العربية لإقامة دولة فلسطينية

مفاوضات القاهرة.. تقارير: مباحثات اليوم ركزت على الجانب الإنساني من الصفقة

تفاصيل تحقيقات واشنطن بشأن استخدام جيش الاحتلال للفوسفور الأبيض في غزة ولبنان

تقارير دولية.. زيارة أردوغان للقاهرة تفتح عهد جديد للعلاقات بين مصر وتركيا

بعد واقعة الناشط فخري أبو دياب.. بريطانيا: على إسرائيل وقف سياسة الهدم فورا

زاره السيسي وأردوغان.. السفارة الأمريكية: ساعدنا في ترميم مسجد الشافعي

الأكثر قراءة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

تفاصيل خطة الاحتلال لمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى فى رمضان

"خفاجي" يقدم روشتة لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من هيمنة الدولار

"فتح" تكشف حقيقة تراجع الاحتلال الإسرائيلى عن اجتياح رفح

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية