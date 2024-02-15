تفاصيل الخطة الأمريكية العربية لإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين يتضمن “جدولا زمنيا محددا” لإقامة دولة فلسطينية رغم رفض الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخطة التي تعرف باسم “الخطة الأمريكية العربية لإقامة الدولة الفلسطينية”.



وقالت الصحيفة، في تقرير لها أنه من المتوقع أن يتم الاعلان عن الخطة في الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب مسؤولين أمريكيين وعرب الذين أكدوا أن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل وحركة حماس.



وتابع المسئولين أنه خلال فترة التوقف التي من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لنشر التقرير واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذه، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.



وأشار التقرير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على مثل هذه الخطوة.

وتتضمن الخطة المقترحة وفق الصحيفة الأمريكية خطوات رفضتها إسرائيل في السابق، ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية، وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وتوفير الأمن والحكومات المشتركة للضفة الغربية وغزة، ويقول التقرير إنهم يأملون في إمكانية إقناع إسرائيل بضمانات أمنية والتطبيع مع دول عربية مثل السعودية.

سوليفان: أى فلسطينى يعود لوطنه يفقد الحماية من الترحيل

وسبق وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الخميس، إن قرار الرئيس جو بايدن بشأن تأجيل المغادرة القسرية لفلسطينيين موجودين في الولايات جاء بسبب الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، لافتًا إلى أن أي شخص يعود طوعا إلى الأراضي الفلسطينية يفقد هذه الحماية من الترحيل.

وأضاف سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض أن القرار يستثني الفلسطينيين المدانين بجرائم أو يمثلون تهديدا للأمن العام.

ومنذ قليل، أعلن البيت الأبيض عن أن بايدن وقع على مذكرة وافق فيها على تأجيل المغادرة القسرية لمدة 18 شهرا لفلسطينيين موجودين حاليا في الولايات المتحدة.