الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تفاصيل تحقيقات واشنطن بشأن استخدام جيش الاحتلال للفوسفور الأبيض في غزة ولبنان

جانب من الدمار بغزة
جانب من الدمار بغزة

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير لها، إن  وزارة الخارجية الأمريكية تحقق في مزاعم استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن السلطات الأمريكية تحقق في الهجوم الجوي على مخيم جباليا للاجئين في 31 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 125 شخصا.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن المحققون الأمريكيون يشتبهون في أن الاحتلال استخدم قنبلة تزن حوالي 907 كيلوغرامات في قصف مخيّم جباليا في 31 أكتوبر الماضي.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان

وقالت الصحيفة ان التحقيق الذي تجريه وزارة الخارجية الأمريكية، لمعرفة ما إذا كانت “إسرائيل”، أساءت استخدام قنابل وصواريخ زودتها بها واشنطن لقتل المدنيين، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحقيق يوضح المعضلة التي تواجه إدارة بايدن، التي استبعدت حتى الآن وضع قيود على استخدام الأسلحة للضغط على دولة الاحتلال، وأوضحت أنه في مقابل ذلك، تواجه دعوات متزايدة من بعض أعضاء الكونجرس لفعل ذلك مع استمرار الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات التي يجريها المسؤولون تهدف إلى منح واشنطن المزيد من الأدوات لتقييد المساعدات العسكرية للدول إذا أساءت استخدام أسلحتها، وأضافت: “إذا خلص المحققون إلى أن إسرائيل أساءت استخدام الأسلحة الأمريكية، فيمكنهم التوصية بقطع إمدادات المساعدات العسكرية”، وتابعت: “أو اقتراح قيود على استخدامها، أو اقتراح توجيهات جديدة”.

وقال السيناتور كريس فان هولن،  الذي انتقد دعم نتنياهو بالأسلحة الأمريكيّة “ما يحدث من تجويع للأطفال جريمة حرب”، وطالب هولن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمحاسبة حكومة نتنياهو ووقف دعمها بالسلاح، في ظلّ الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

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مجزرة جباليا

وقال المسؤولون الأمريكيون وفقا للصحيفة  إن أحد الهجمات التي تحقق فيها وزارة الخارجية حاليا هي الغارة الجوية التي وقعت في 31 أكتوبر الماضي على مخيم جباليا للاجئين.

قالت الصحيفة ان محققي الأسلحة اشتبهوا في أن “إسرائيل” استخدمت قنبلة تزن نحو ألف كيلو غرام في الغارة، وسط احتمال أن يكون مصدرها واشنطن.

استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في لبنان

إلى جانب الغارة على مخيم جباليا، يحقق المسؤولون الأمريكيون أيضا في احتمالية استخدام “إسرائيل” الفسفور الأبيض، خلال الهجمات على لبنان في منتصف أكتوبر، وفي وقت سابق، أفادت مصادر لبنانية باستخدام تلك المادة في عدة هجمات إسرائيلية على مناطق بالجنوب في أكتوبر.

حيث قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إنه أمر البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات.

وكانت منظمة العفو الدولية أكّدت أن الاحتلال أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض بين 10 و16 أكتوبر 2023، وطالبت المنظمة بالتحقيق في هجوم على بلدة الضهيرة في 16 أكتوبر باعتباره جريمة حرب.

وأكّدت وول ستريت جورنال أن الحملة العسكرية الإسرائيلية الواسعة في غزة “كشفت جو بايدن سياسيا”، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأضافت أن دعم بايدن القوي لإسرائيل تسبب في حدوث رد فعل عنيف بين بعض الناخبين التقدميين في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

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