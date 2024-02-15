بعد واقعة الناشط فخري أبو دياب.. بريطانيا: على إسرائيل وقف سياسة الهدم فورا

أدانت بريطانيا هدم إسرائيل منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في سلوان بالقدس الشرقية.

وكتب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق محمود، على حسابه على منصة (إكس) اليوم الخميس: "هدم إسرائيل منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في سلوان بالقدس الشرقية أمر غير مقبول، ندين هذا العمل وجميع عمليات الهدم"، مشددا على أنه "يجب على إسرائيل أن توقف سياسة الهدم فورًا".

وسبق وكشف فخري أبودياب، عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، عن أن جرائم الاحتلال في غزة تزداد وتجني أرواحا كثيرة من الأبرياء، ودمرت كافة مقومات الحياة في غزة على مرى ومسمع من العالم.

وأضاف دياب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم قد يكون مشاركا في المجازر لكونه لم يقم بإيقاف إسرائيل عند حدها ومنعها، مشيرًا إلى أن من لم يُقتل بنيران إسرائيل قد يموت من البرد أو الجوع، فأين هو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان؟، فنحن لا نرى ولا نسمع منها شيئا في ظل ازدياد المجازر في غزة.



الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبي

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن الاحتلال استهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقام بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، الذي يشهد حصارًا مشددًا من 25 يومًا.

وأجبر الاحتلال ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر اليوم تحت القصف والتهديد.

الاحتلال يطلب من إدارة المجمع نقل كل المرضى

وطلب الاحتلال من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى، بمن فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم، بمن فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي.