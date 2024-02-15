الاحتلال يُصدر قرارًا بالاستيلاء على 18 دونمًا فى دير دبوان شرق رام الله

كشفت هيئة شئون الجدار والاستيطان، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا بالاستيلاء على 18 دونمًا من أراضي قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله.

تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني"

وأفادت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، بأن الاحتلال أصدر قرارًا "بوضع اليد" على الأراضي بحجة "أغراض عسكرية عاجلة"، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" المقامة على أراضي المواطنين.

ولفتت إلى أن استيلاء الاحتلال على أراضي المواطنين يعبر عن تنفيذ فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها "سموتريتش" مطلع العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وبهذا القرار، تصبح هناك ثلاثة أوامر متتالية بالطريقة نفسها (مناطق عازلة حول المستعمرات تمنع المواطنين من الوصول إلى مساحات شاسعة، في ديراستيا قرب مستعمرة "رفافا"، والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستعمارية "حراشة").

استشهاد 7 مواطنين لبنانيين من عائلة واحدة في قصف لطائرات الاحتلال

وفي سياق آخر، استُشهد 7 مواطنين لبنانيين من عائلة واحدة وأصيب أكثر من 6 آخرين بجروح، فجر اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية وسط مدينة النبطية جنوب لبنان.

جهود فرق الإنقاذ والإغاثة

ولفت إلى أن فرق الإسعاف والإغاثة تمكنت بعد منتصف الليل من انتشال الطفل حسين علي عامر من تحت الأنقاض حيًا، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين، فيما تم سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة حسين أحمد ضاهر برجاوي وابنتيه أماني حسين برجاوي وزينب حسين برجاوي، وشقيقته فاطمة أحمد برجاوي، وابن ابنته زينب الطفل محمود علي عامر، وتم نقلهم إلى مستشفيات النبطية.

وأشار إلى أن البحث ما زال مستمرًا عن جثماني زوجة برجاوي أمل محمود عودة وابنة شقيقته غدير ترحيني، كما تم نقل صهر برجاوي علي عامر وأكثر من 6 جرحى إلى المستشفيات.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى أضرار جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات، ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه. كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف.