تقارير: واشنطن تحقق فى استخدام الاحتلال الفوسفور الأبيض بقطاع غزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، إن وزارة الخارجية الأمريكية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن السلطات الأمريكية تحقق في الهجوم الجوي على مخيم جباليا للاجئين في 31 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 125 شخصًا.

وتابعت الصحيفة، نقلًا عن مصادرها، أن المحققين الأمريكيين يشتبهون في أن الاحتلال استخدم قنبلة تزن حوالي 907 كيلوجرامات في قصف مخيّم جباليا في 31 أكتوبر الماضي.

الأمم المتحدة: قدمنا اعتراضًا على احتلال إسرائيل عددًا من منشآت الأونروا

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن المنظمة الدولية قدمت اعتراضًا على احتلال القوات الإسرائيلية عددًا من منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.

وقال المتحدث، في تصريحات نشرتها الأمم المتحدة على منصة "إكس": "نحن على علم باحتلال قوات الأمن الإسرائيلية عددًا من منشآت الأونروا في غزة، ومنها مدارس، وقد قدمنا اعتراضًا على ذلك"، وأضاف أن "منشآت الأمم المتحدة يجب أن تحظى بالحماية، ولا تُنتهك من قِبل أي طرف في أي وقت".

واتهمت إسرائيل عددًا من موظفي "الأونروا" بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" وفصائل فلسطينية على بلدات وتجمعات إسرائيلية قرب قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ما دفع بعض الدول إلى تعليق تمويلها للوكالة.

ولم تقدم إسرائيل دليلًا على تورط الموظفين الذين اتهمتهم بالضلوع في الهجوم.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من "الخطر الكارثي" للهجوم الإسرائيلي على رفح

وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأربعاء، من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة قد يكون له أثر خطير، مطالبة باحترام مبدأ الإنسانية الأساسي.

وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الأعمال العدائية الإسرائيلية المتزايدة والمستمرة في رفح تشكّل خطرًا كارثيًا على حياة المدنيين والبنى التحتية.

وتثير تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح مخاوف دولية واسعة.