الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة الفلسطينية": محاصرة الاحتلال مجمع ناصر تكرر الجرائم المروعة ضد مستشفيات غزة

مي الكيلة
مي الكيلة

حذرت  وزيرة الصحة الفلسطينية  مي الكيلة، اليوم، من كارثة إنسانية وشيكة، جراء إجبار سلطات  الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، حيث كانوا قد نزحوا إليه قسرًا.

واستُشهد فجر اليوم مواطن، وأصيب عدد من المرضى جراء قصف الاحتلال قسم العظام في المستشفى، كما اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المجمع وأطلقت النار على أقسامه.

الجريمة تُضاف إلى سلسلة جرائم قوات الاحتلال

وقالت "الكيلة"، إن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، بحق أبناء شعبنا في عدوانه المستمر على قطاع غزة، مؤكدة أن قصف الاحتلال ونيرانه الوحشية لم تترك أي مكان آمن في القطاع، وهو ما أدى حتى اليوم إلى استشهاد أكثر من 28.600 مواطن وإصابة نحو 69 ألفًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض.

txt

جيش الاحتلال يوجه انتقادات لاذعة لدفاعه الجوى لإخفاقه فى صد صواريخ حزب الله

 تواصل محاصرة المجمع الطبي لليوم الـ25 على التوالي

وأكدت، في مناشدة عاجلة للهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، أن ما يفعله الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، يكرر الجرائم المروعة التي حدثت في مستشفيات قطاع غزة، التي من بينها مجمع الشفاء الطبي، حين أجبر النازحين على إخلاء المستشفى، واستهدفهم بالنار والاعتقال خلال خروجهم.

وتحاصر قوات الاحتلال المجمع الطبي لليوم الـ25 على التوالي، إذ يستهدف قناصتها من يتواجدون داخله، أو في ساحاته، وهو ما أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضًا وجريحًا وأكثر من 10 آلاف نازح.

لا مكان آمنًا في قطاع غزة

وأضافت "الكيلة"، أن النازحين لجأوا إلى مجمع ناصر الطبي هربًا من عدوان الاحتلال الوحشي، إذ لا مكان آمنًا في القطاع، وأن القانون الدولي الإنساني يكفل حق كل إنسان مستأمن في المؤسسات المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف.

وأشارت إلى أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مروعة، جراء استمرار عدوان الاحتلال وانعدام الغذاء والمياه والدواء، وانتشار الأمراض وخطر الموت الذي يلاحقهم في كل مكان يستأمنون به.

وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة الإحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس قطاع غزة الاحتلال

مواد متعلقة

أردوغان يغادر الإمارات متوجهًا إلى مصر

استشهاد الكاتب الفلسطينى أيمن الرفاتى فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة

إعلام إسرائيلى: مقتل مستوطن وإصابة 7 فى قصف على صفد المحتلة

بعد الاتهامات الإسرائيلية.. تشكيل مجموعة مستقلة من الخبراء لمراجعة أنشطة الأونروا

الأمم المتحدة: 30% من مدارس قطاع غزة قصفت بشكل مباشر

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة

فلسطين: جريمة إعدام الطفلة هند وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسئولياتها

منظمة الصحة العالمية تعلق على استشهاد مسعفى مهمة إنقاذ الطفلة الشهيدة هند

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

"مراحل القضية".. عمل فنى يجسد صمود فلسطين فى معرض بمكتبة الإسكندرية

اغتصباها أمام حبيبها.. "ذئاب بشرية" تنهش فتاة النزهة فى عيد الحب

أمطار غزيرة على الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"