الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: 30% من مدارس قطاع غزة قصفت بشكل مباشر

غزة
غزة

كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن 30% من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر، أي بما يعادل 162 مبنى مدرسيا. 

الهجمات الإسرائيلية على التعليم

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأقمار الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على التعليم.

وأكد أن مدارس يدرس فيها قرابة 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف و500 معلم، تعرضت للقصف المباشر"، مشيرا إلى أن "162 مبنى مدرسيا تعرض لقصف مباشر، أي ما يمثل قرابة 30% من إجمالي 563 مبنى مدرسيا في غزة، و26 مدرسة دمرت تماما.

وأضاف أنه ما لا يقل عن 55% من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة.

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وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد قالت إن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأضافت في تقرير نشرته في السادس من الشهر الحالي، أن "4895 طالبا استشهدوا و8514 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة والضفة".

وأكدت وزارة التربية الفلسطينية، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ 7 أكتوبر إلى 28،473 شهيدا و68،146 مصابا.

الإغاثة الإنسانية الهجمات الاسرائيلية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الاحتلال غزة

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