منظمة الصحة العالمية تعلق على استشهاد مسعفى مهمة إنقاذ الطفلة الشهيدة هند

قدمت منظمة الصحة العالمية، تعازيها للهلال الأحمر الفلسطيني في استشهاد مسعفيها يوسف زينو وأحمد المدهون أثناء تأديتهما مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب بقطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان نتضامن مع زملائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني، نقدم تعازينا في (استشهاد) الشجعان يوسف زينو وأحمد المدهون.

العاملون في مجال الرعاية الصحية

وأكدت المنظمة، أن العاملين في مجال الرعاية الصحية محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، وأنه ينبغي أن يكونوا قادرين على تأدية واجبهم بأمان.

الشهيدة الطفلة هند رجب

وأمس عُثر على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد محاصرة المركبة التي كان تقلهم قبل 12 يومًا، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط دوار المالية بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عامًا).

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، العثور على مركبة إسعاف تابعة له، مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، مؤكدة استشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما خلال مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يومًا.

وقالت الجمعية، إن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع حيث عُثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وفي وقت سابق تم إجلاء حوالي 40 متظاهرًا من معبر "كرم أبوسالم"، بعد أن نصبوا الخيام لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء في تقرير في الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "واي نت"، اليوم الأحد، أنه تم إبعاد المتظاهرين عن المنطقة، بدون استخدام القوة من قبل الشرطة، مضيفًا أن الشرطة وقوات الجيش الإسرائيلية ما زالت متمركزة، في المعبر لمنع عودتهم إلى المنطقة العسكرية المغلقة.