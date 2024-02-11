سلطنة عُمان تحذر من التداعيات الخطيرة لاستهداف مدينة رفح

حذرت سلطنة عُمان من التداعيات الخطيرة لمخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام واستهداف مدينة رفح التي تؤوي مئات آلاف النازحين من شمال قطاع غزة.

وزارة الخارجية العمانية

وطالبت وزارة الخارجية العمانية في بيان صادر عن اليوم الأحد، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية ملموسة تُجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال الاحتياجات الإنسانية لكافة أنحاء قطاع غزة.

كما دعت إلى تحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن العدوان على قطاع غزة تحدٍ سافر للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، محذرة من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان.

معبر كرم أبوسالم

تم إجلاء حوالي 40 متظاهرًا من معبر "كرم أبوسالم"، بعد أن نصبوا الخيام لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء في تقرير في الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "واي نت"، اليوم الأحد، أنه تم إبعاد المتظاهرين عن المنطقة، بدون استخدام القوة من قبل الشرطة، مضيفًا أن الشرطة وقوات الجيش الإسرائيلية ما زالت متمركزة، في المعبر لمنع عودتهم إلى المنطقة العسكرية المغلقة.

المتظاهرون اليمينيون يغلقون المعبر

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أغلقت مجموعات من المتظاهرين اليمينيين المعبر، في محاولة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة، بينما لا يزال حوالي 136 إسرائيليًا محتجزين لدى حركة "حماس".

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت أمس الأول الجمعة أن عشرات الأشخاص، الذين يحاولون منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قد وصلوا إلى معبر "نيتسانا" بين إسرائيل ومصر، طبقًا لما ذكرته مجموعة "تساف 9" الاحتجاجية.