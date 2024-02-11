الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول روسى: قواتنا كبدت الجيش الأوكرانى نحو 140 جنديًا خلال 24 ساعة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن المتحدث باسم المجموعة  القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، عن أن وحدات من المجموعة صدت هجومًا شنه اللواء الميكانيكي  63 الأوكراني قرب قطاع كراسني ليمان من خط الاشتباك، حيث تكبد العدو نحو 140 جنديًا.

دعم من نيران المدفعية

وقال سافتشوك بالقرب من تشيرفونايا ديبروفا، صدت وحدات من المجموعة القتالية، بدعم من نيران المدفعية، هجومًا شنته مجموعة هجومية من اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف سافتشوك "تكبد العدو نحو 140 جنديًا وثلاث سيارات ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز"دي-30" عيار 122 ملم".

وقال سافتشوك خلال الـ24 ساعة الماضية، أصابت القوات الروسية نحو 100 هدف أوكراني، منها أكثر من 50 قطعة مدفعية ميدانية وأربعة معاقل و40 منطقة تمركزت فيها قوات العدو مع معداتها قرب تورسكوي وجريجوروفكا.

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هجوم أوكراني بزوارق مُسيرة

وأمس أعلنت روسيا، عن أنها أحبطت هجومًا أوكرانيًا بزوارق مسيرة على "سفن نقل مدنية" روسية مساء الجمعة في جنوب غرب البحر الأسود الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتصدير الحبوب والنفط من كلا البلدين.

ولم يتم استهداف السفن المدنية في البحر الأسود بشكل عام منذ اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير 2022، لكن الجانبين قالا في يوليو الماضي إنهما سيشرعان في معاملة السفن المتجهة إلى موانئ الآخر على أنها قد تحمل شحنات عسكرية.

وزارة الدفاع الروسية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نُشر على تطبيق التراسل تيليجرام إن أوكرانيا حاولت شن ما وصفته بهجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية بمسيرات بحرية شبه غاطسة.

وأضافت أن زوارق الدوريات والطائرات الحربية الروسية أحبطت الهجوم ودمرت زورقًا مسيرًا أوكرانيًا بنيران المدفعية وعطلت الباقي بوسائل الحرب الإلكترونية.

نيران المدفعية هجوما أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية مسيرات

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