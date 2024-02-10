الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويغلق مداخل "بيت أمر" شمال الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 14 مواطنا، وأغلقت عدة طرق في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد يوسف خضير عوض (29 عاما)، وإسماعيل أنور حسني زعاقيق (26 عاما)، والجريح محمد ربيع أبو عياش(23 عاما)، ومحمد خليل أبو عياش (25 عاما)، وخليل محمد سارية أبو عياش ( 50 عاما )، وحمد محمود تايه أبو عياش (26 عاما)، وياسر كريم إخليل ( 24 عاما)، ومروان خالد حسين إخليل (52 عاما)، ومحمد فخري إخليل (28 عاما)، وجمال خليل أبو ماريا (55 عاما)، ومهدي البربراوي (26 عاما)، وعماد ربحي أبو ماريا (35 عاما)، ومحمد رامي صبري عوض(23 عاما)، ومحمد مروان إخليل (20 عاما)، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، والعبث بمحتوياتها، أثناء عملية الاقتحام.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية، وتشمل سبع مداخل، وهي مدخل جالا المؤدي الى حلحول، ومدخل صافا المؤدي الى البلدة وبلدة صوريف، ومدخل شارع الشهيد ياسر عرفات المؤدي الى البلدة وشارع 60، ومدخل طريق العين المؤدي الى شارع البقعة، وتسكير منطقة شعب قنوص وشعب اسير، وطرق فرعية أخرى.

الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها مناطق آمنة لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات.

وحتى الجمعة، وصلت العملية البرية إلى خانيونس ولم تمتد إلى رفح، وإن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا واسعا على مواقع في رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، لأول مرة بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فيما واجه ذلك معارضة أمريكية.