السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهيد و3 إصابات برصاص قناصة الاحتلال في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة

غزة
غزة

استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم، جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، أمام بوابة الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية عن مصادر طبية، بأن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال، مؤكدة أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة.

 وكانت مدفعية الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية نيرانها وقذائفها صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي، كما جددت قصفها على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

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العملية العسكرية المحتملة من إسرائيل

وفي وقت سابق، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، إلى الاهتمام بوضع المدنيين في قطاع غزة باسم الإنسانية.

جاء ذلك في منشور له عبر منصة "إكس"، تعليقا على الاستعدادات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وقال فرانسيس، إنه شعر بـ"الصدمة والقلق العميق" إزاء الأنباء المتعلقة بالعملية العسكرية المحتملة من قبل إسرائيل على رفح.

وأوضح أنه يضم صوته إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في حماية جموع المدنيين الأبرياء الذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه.

وطالب رئيس الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، "باسم الإنسانية" بأن يتم الاستماع إلى محنة هؤلاء الناس والاهتمام بهم.

وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية

وجدد مطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والامتثال لالتزامات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الجيش إعداد "خطة لعملية عسكرية واسعة" في رفح، تشمل ما قال إنه إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة "حماس".

الإحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي خان يونس قطاع غزة إسرائيل

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