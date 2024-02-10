عاجل.. نتنياهو لـ"بلينكن": العملية البرية فى رفح الفلسطينية قد تبدأ خلال أسبوعين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن خلافًا نشب بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نتنياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن العملية العسكرية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلي، أكد رئيس الأركان أن خطة الجيش في رفح تتطلب ظروفًا مواتية منها عمليات إجلاء المدنيين