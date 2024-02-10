السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

إعلام إسرائيلى: نتنياهو أبلغ بلينكن بتوقيت العملية العسكرية فى رفح جنوب غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ رئيس الوزراء الأمريكي أنتونى بلينكن أن العملية في رفح جنوب قطاع غزة قد تبدأ خلال أسبوعين، وذلك وفقًا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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