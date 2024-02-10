الاحتلال الإسرائيلي يزعم تنفذ غارات على أهداف مختلفة لحركة حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار القتال العنيف بين قواته وحركة "حماس" في مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى وسط وشمال القطاع.

سلاح الجو الإسرائيلي

أضاف الاحتلال، أن سلاحه الجوي نفذ غارات على أهداف مختلفة لحركة "حماس"، بمختلف أنحاء القطاع، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وفي وسط غزة، زعم الجيش الإسرائيلي أن لواء "ناحال" قتل العديد من عناصر حماس وأسر آخرين، في الساعات الـ24 الماضية.

وواصل ادعاءاته، "وفي غرب خان يونس، داهمت كتيبة من الكوماندوز العديد من مواقع حماس، وضبطت أسلحة ومعدات عسكرية.

وأيضا في غرب مدينة "خانيونس"، ذكر أن لواء "مظليين" ولواء "مظليين احتياطي" قتلوا العديد من مسلحي حماس وصادروا أسلحة، على حد زعمه.

اعتقال ثمانية من طواقم الهلال الأحمر

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية من طواقم الهلال الأحمر في مستشفى الأمل من بينهم أربعة أطباء، واعتقال أربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى الأمل لحوالي عشر ساعات ثم انسحبت وعادت مرة أخرى لتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجاز الطواقم والتحقيق معهم وضربهم وأهانتهم، ومنع الطواقم ومرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام وسرقة أموال من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم، بالإضافة إلى مصادرة أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم والتي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات في محافظة خان يونس منذ حوالي شهر وذلك حسب ما قال الهلال الأحمر.

وسط قطاع غزة دون إصابات

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة صلاح في محيط مسجد البخاري بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة دون إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية قرب مدخل بلدة الزوايدة الساحلي وسط قطاع غزة دون إصابات.

ونسف جيش الاحتلال عددا من المباني غرب مدينة غزة ضمن العملية البرية المستمرة منذ نحو عشرة أيام.

واستشهد 11 فلسطينا برصاص قناصة بمدينة غزة خلال 24 ساعة.

وفي شمال قطاع غزة قصف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يحاولون الحصول على الإنترنت في منطقة تل الزعتر ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم وعدد من الإصابات.