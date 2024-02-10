"أونروا": فصل موظفين بالوكالة "دون تحقيق" بعد اتهامات إسرائيل ضدهم

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبي لازاريني، أنه تم فصل موظفين في الوكالة "دون إجراء تحقيق" بعد اتهامات إسرائيل ضدهم بشأن مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال لازاريني, حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: "كان يمكني وقفهم عن العمل، لكني فصلتهم، ونجري تحقيقا حاليا، وفي حال أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح، ستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".



وأضاف المفوض العام "أنه اتخذ قرارا استثنائيا وسريعا بإنهاء عقود الموظفين؛ بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية"، مشيرًا إلى أن الوكالة تواجه بالفعل هجمات تزامنا مع تقديمها مساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أنه تم فصل الموظفين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة؛ حفاظًا على سمعة الوكالة، ولزيادة قدرتها بالكامل على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية.