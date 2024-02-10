السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى يطالب بمزيد من المساعدات الأمريكية

زيلينسكي
زيلينسكي

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بمزيد من المليارات من المساعدات الأمريكية لتعزيز قدرات الدفاع لدى كييف، وذلك خلال لقاء مع مشرعين من واشنطن.

وقال زيلينسكي، في كييف: "أنا مقتنع أن الكونجرس سيتخذ القرار لدعم أوكرانيا بالمساعدات اللازمة سيقوي هذا دفاعنا".

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو للمحادثة مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي على موقع "إكس".

وأوقف المجلس المساعدات، حيث أبلغ الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهوريين بأنه لا يرغب في تمرير المساعدات، التي تم ربط تمريرها بقانون بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي: "لا يمكن أن نسمح بانتشار الحرب والشر الروسي".

وخلال كلمته التليفزيونية المسائية، تحدث زيلينسكي عن الحاجة إلى أسلحة طويلة المدى، خاصة صواريخ (اتاكمز) التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، والتي لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأنها.

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معدّات لإزالة الألغام

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدة عسكريّة جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، تتمثل خصوصًا في معدّات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر. فيما يأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، بأنها ستمنح مساعدة عسكرية للجيش الأوكراني تقدر بـ600 مليون دولار.

وتهدف هذه المساعدة إلى تلبية احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة "وتُظهر" الدعم الثابت للولايات المتحدة.

لكن هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي تُوفّر واشنطن من خلاله معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها بدلًا من أن تَسحب مباشرة من مخزوناتها.

يذكر أن الولايات المتحدة تقود تحالفًا دوليًا لدعم أوكرانيا، وتعهّدت بتقديم أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف منذ بدء النزاع في فبراير 2022.

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