السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

دبلوماسي روسي: حل القضايا الدولية الملحة دون موسكو يعد أمرًا مستحيلاً

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

 أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنه من المستحيل حل القضايا الدولية الملحة دون مشاركة موسكو.


وقال نيبينزيا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت -:"يُطلب منا الاستمرار في لعب دور وساطة نشط في حل جميع القضايا الدولية الملحة، ومن الواضح للجميع أنه لا يمكن تسويتها بدون روسيا. لذلك نواصل قول الحقيقة، ونقترح حلولا عادلة باستخدام الفرص التي توفرها الأمم المتحدة".

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وأكد الدبلوماسي الروسي أن الممثلين الغربيين في مثل هذه الاجتماعات يكررون نفس الشيء مرارا وتكرارًا، مضيفا: أنه "ليس لديهم حقا في ما يقولونه، بما في ذلك لسكان بلدانهم، حيث باءت جميع المحاولات لقمع روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها، بالفشل".


وأشار إلى أن قضية التخريب في خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لا تزال على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولن يتمكن الغرب من إخفاء الأمر.

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وأوضح نيبينزيا أن قضية الهجوم على خطوط أنابيب (نورد ستريم) لم تختف من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، بغض النظر عن مدى رغبة زملائنا الغربيين في إسقاط الموضوع"، لافتًا إلى أن الدول الغربية اعتادت على تخريب مناقشة هذا الموضوع بطرق مختلفة في الماضي.

وتابع "لهذا السبب بالتحديد نخطط لإبقاء اهتمام مجلس الأمن مركزا عليه، في محاولة للحصول على رد فعل واضح".

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