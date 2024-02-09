الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على جهودها المكثفة لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

ثمن المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج دور مصر على جهودها المكثفة لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، إنه ما زال هناك رهائن أمريكيون تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن تركز في مفاوضاتها على بحث إمكانية إطلاق سراح المحتجزين.

وأشار إلى أن هناك مناقشات مستمرة للتعرف على سيناريوهات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، مبينًا أن الإدارة الأمريكية تتواصل بشكل مستمر مع إسرائيل لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في قطاع غزة.

وشدد على أن الولايات المتحدة لا ترغب في تواجد أي ضرر للمدنيين في غزة، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى لإنهاء دائرة العنف في غزة في أقرب وقت ممكن.

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